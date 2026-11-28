Статус учасника бойових дій в Україні має стати простіше оформити. Кабінет Міністрів ухвалив зміни до низки урядових постанов, які регулюють набуття цього статусу та оформлення відповідного посвідчення.

Як повідомляють Економічні новини, зміни усувають давню бюрократичну проблему. Через неї чимало захисників і захисниць не могли набути статус, хоча фактично виконували бойові завдання. Тепер оформлене посвідчення відкриває доступ до цілої низки пільг.

Що дає посвідчення учасника бойових дій

Статус УБД - це не формальність. Посвідчення відкриває доступ до цілої низки гарантій і виплат.

75% знижка на квартирну плату і комунальні послуги в межах норм, передбачених законом.

Безкоштовний проїзд у міському та приміському транспорті, а раз на рік - залізничним або автобусним транспортом до місця і назад.

Позачергове обслуговування в лікарнях і аптеках, безкоштовні ліки за рецептами.

Щорічна разова грошова допомога.

Безкоштовне санаторно-курортне лікування і психологічна реабілітація.

Першочергове право на земельну ділянку під індивідуальне будівництво або садівництво.

Хто може отримати статус

Статус надають громадянам, які безпосередньо брали участь у бойових діях або забезпечували оборону під час захисту України. Вирішальне значення має документальне підтвердження участі у виконанні бойових завдань.

Як оформити статус учасника бойових дій

Підставою для набуття статусу є заява і документи, що підтверджують безпосередню участь у бойових діях. Це можуть бути витяги з наказів, журнали бойових дій, посвідчення про відрядження в район операцій, довідки командира.

Пакет документів зазвичай формує військова частина, де служив захисник, а командир передає його до профільної комісії. Саме комісія ухвалює рішення про надання статусу.

Після позитивного рішення ви отримуєте посвідчення УБД. Воно й підтверджує право на пільги, тому його варто мати при оформленні знижок і виплат.

Подати документи можна і через ЦНАП. Дедалі більше довідок радять підтверджувати в електронному вигляді, аби не збирати паперовий пакет через кілька установ.

Деталі та перелік документів радять уточнювати у профільних фахівців Міністерства у справах ветеранів або в управлінні соцзахисту за місцем проживання.

Раніше Politeka повідомляла, пенсії для учасників бойових дій в Україні можуть сягати 18 885 гривень.