Більшість обривів домашнього інтернету - це не аварія на лінії, а дрібниці на кшталт висмикнутого подовжувача чи завислого роутера. Покроковий алгоритм допоможе знайти причину за кілька хвилин самотужки.

Момент, коли домашній інтернет зникає без попередження, знайомий багатьом: відеодзвінок обривається посеред фрази, сторінка не завантажується, а на іконці мережі з'являється знак оклику. Перша реакція в більшості однакова - хапати телефон, дзвонити провайдеру й одночасно смикати всі дроти поспіль. Саме така хаотична поведінка найчастіше подовжує простій, а не скорочує його.

Як зазначає регіональне видання WestNews, практика технічної підтримки показує парадоксальну річ: абсолютна більшість звернень «у мене зник інтернет» не пов'язана з поломкою обладнання чи аварією на магістралі. Це, як правило, дрібниці: висмикнутий подовжувач, розхитаний роз'єм у стіні, забутий VPN, збита дата на ноутбуці або зависла сесія роутера після стрибка напруги. Кожну з цих причин можна усунути за кілька хвилин, якщо діяти послідовно.

Перший крок: визначити масштаб проблеми

Найважливіше питання діагностики - чи зник інтернет на одному пристрої чи на всіх одразу. Якщо мережа пропала лише на ноутбуці, а телефон і телевізор працюють нормально, шукати проблему в кабелі чи лінії провайдера немає сенсу - причина всередині конкретного пристрою. І навпаки: якщо зв'язку немає на всій техніці в помешканні, то винен роутер, кабель або сам канал зв'язку.

Далі слід подивитися на індикатори роутера. Лампочки на корпусі повідомляють про стан пристрою набагато змістовніше, ніж здається. Точні позначення відрізняються залежно від моделі, тому розшифровку варто дивитися в інструкції або на наліпці на корпусі. Загальна логіка однакова майже в усіх виробників.

Перезавантаження і кабелі - найчастіші винуватці

Перезавантаження вирішує величезну частку тимчасових збоїв, але робити його треба правильно. Поширена помилка - вимкнути і відразу увімкнути пристрій. За такої дії конденсатори не встигають розрядитися, оперативна пам'ять не очищується повністю, а сесія на боці провайдера може лишитися в підвішеному стані. Правильно: вимкнути живлення, почекати 30-60 секунд і лише тоді вмикати.

Механіка підводить частіше за електроніку. Кабель від провайдера заходить у певний порт роутера, а патч-корди від комп'ютера чи телевізора - в інші. Кожен конектор має зафіксуватися з характерним клацанням. З часом пластикова засувка ламається, і штекер починає потроху виходити з гнізда - контакт стає нестабільним, а інтернет пропадає то через день, то посеред важливого дзвінка.

Якщо на роутері не горить жоден індикатор, перевірте ланцюжок: розетка - подовжувач - блок живлення - штекер. Найчастіше винен саме мережевий фільтр: у нього вимкнули кнопку під час прибирання, спрацював запобіжник або просто зникла напруга через відключення в будинку.

Тест по кабелю і перевірка балансу

Підключення ноутбука до роутера напряму патч-кордом - ключовий діагностичний крок, який відсікає половину варіантів. Якщо через кабель інтернет працює, а бездротова мережа - ні, проблема локалізована: справа у Wi-Fi. Причини можуть бути в перевантаженому радіоканалі, сусідських мережах на тій самій частоті, зміненому паролі або в тому, що пристрій зачепився за іншу мережу зі схожою назвою.

Інша банальна, але поширена причина - заборгованість або неактивний тариф. Автоматичний платіж міг не пройти, кошти могли списатися за іншу послугу або абонент забув про дату списання. Характерна ознака: індикатори роутера в повній нормі, локальна мережа працює, але жоден сайт не відкривається, або будь-яка адреса перекидає на сторінку з повідомленням про заборгованість. Перевірити стан рахунку можна в особистому кабінеті чи застосунку оператора.

Що робити, якщо аварія поза квартирою

Якщо всі попередні перевірки нічого не дали, логічно припустити, що проблема поза квартирою. Найшвидший спосіб це підтвердити - запитати сусідів, які користуються тим самим провайдером. Одночасний обрив у кількох квартирах чи на цілому під'їзді практично гарантує планові роботи або аварію на ділянці. Інший шлях - зайти з мобільного інтернету на сайт оператора або зателефонувати в підтримку й запитати про статус за адресою. У разі підтвердженої аварії немає сенсу перезавантажувати обладнання щопівгодини - достатньо дізнатися орієнтовний час відновлення.

Перевірте налаштування пристрою

Цей крок актуальний, коли з'ясувалося, що інтернету немає лише на одному пристрої. Перелік дрібниць, які варто перевірити, короткий: увімкнений випадково режим «у літаку», активний VPN або проксі, ручні налаштування DNS, некоректна дата й час у системі, антивірус або брандмауер, що після оновлення почав блокувати мережеву активність, а також підключення до сусідньої відкритої чи гостьової мережі замість основної.

Скидання до заводських налаштувань кнопкою Reset - лише крайній захід. Воно стирає геть усе: назву та пароль Wi-Fi, параметри підключення до провайдера, батьківський контроль і списки пристроїв. Перш ніж тиснути кнопку, варто переконатися, що всі інші десять кроків алгоритму вже виконано послідовно.