Фахівчиня розповіла, які форми має гендерно зумовлене насильство, з якого віку варто починати розмову з дитиною та як поводитися, якщо вона вже постраждала.

Гендерно зумовлене насильство часто не залишає видимих слідів, але може мати серйозні психологічні наслідки для дитини. Про те, як його розпізнати та захистити від нього дітей, розповіла клінічна психологиня, травматерапевтка Надія Волченська.

До 16-ти днів активізму проти гендерно зумовленого насильства фахівчиня пояснила, що таке насильство спрямоване проти людини через її стать, гендер чи стереотипи. Воно ґрунтується на нерівності, дискримінації та зловживанні владою, а жертвами частіше стають жінки й дівчата, хоча хлопці також можуть постраждати.

Які форми має гендерно зумовлене насильство

Психологиня виокремлює шість основних форм. Фізичне насильство - побиття, штовхання, ляпаси, обмеження свободи пересування. Психологічне та емоційне - приниження, погрози, маніпуляції, контроль та ізоляція від друзів.

Серед підлітків це може звучати як: «Ти нікому не потрібен, крім мене», «Якщо ти мене любиш, то даси пароль від телефону» або «Ти сама винна, що я так поводжуся». Окремо виділяють сексуальне насильство, економічне (контроль над фінансами) та цифрове - кіберпереслідування, вимагання інтимних фото, злам акаунтів.

«Вимога постійно надсилати геолокацію або фотографії, щоб довести, де перебуваєш, може бути проявом контролю, а не турботи», - пояснює Надія Волченська. Насильство не завжди починається з фізичної агресії - іноді з контролю, принизливих жартів або порушення кордонів.

Коли починати розмову з дитиною

Конкретного віку не існує, розмову варто починати з раннього дитинства і поступово ускладнювати її зміст. У три-чотири роки дитина здатна засвоїти прості правила тілесної автономії: її тіло належить лише їй, вона може відмовитися від обіймів навіть із родичами.

У молодшому шкільному віці можна обговорювати справедливість, стереотипи та цькування. Із підлітками потрібно прямо говорити про згоду, сексуальні домагання, контроль у романтичних стосунках і насильство в цифровому просторі.

Як провести розмову безпечно

Бесіда не має перетворюватися на лекцію про те, як дівчатам уникати небезпеки. Краще запропонувати підліткам розібрати реальні ситуації: чи нормально вимагати пароль від телефону, чи є ревнощі доказом любові, що робити, якщо друг поширив чуже інтимне фото.

Важливо пам'ятати, що в класі або вдома можуть бути діти, які вже пережили насильство. Тому варто заздалегідь повідомити тему розмови, встановити правила безпечної комунікації та не використовувати шокуючі історії чи реальні випадки з іменами.

Що робити, якщо дитина розповіла про насильство

Якщо дитина повідомляє про пережите насильство, дорослий не повинен починати розслідування чи ставити уточнювальні запитання про подробиці. Потрібно подякувати за довіру, сказати, що вона не винна і що їй вірять, після чого залучити фахівців із захисту дітей.

«Розпізнати насильство значно важче, якщо ніхто не пояснював тобі, що певна поведінка є неприйнятною», - підсумовує психологиня. Тому важливо дати дитині ці знання до того, як вона опиниться в небезпечній ситуації.