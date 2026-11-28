Сім'ї з Сєвєродонецької громади ще можуть оформити 2500 гривень на дитину до нового навчального року. Прийом заявок завершується 30 листопада 2026 року.

Дитячі виплати в Луганській області тривають. Сім'ї з Сєвєродонецької громади ще можуть подати заявку на 2500 гривень на дитину, але часу лишилося обмаль.

Прийом документів завершується 30 листопада 2026 року. Про це нагадує Сєвєродонецька міська військова адміністрація.

Станом на 25 листопада грошову допомогу до навчального року вже отримали 178 сімей на 231 дитину. Загалом їм виплатили 577 500 гривень.

Хто може отримати гроші на дитину

Виплату призначають дітям, які станом на 1 вересня 2026 року мали зареєстроване місце проживання на території громади, навчаються в її школах і перебувають на підконтрольній Україні території.

Для пільгових категорій допомогу передбачено і тоді, коли дитина навчається за місцем фактичного проживання:

діти з багатодітних сімей;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

діти з інвалідністю;

діти загиблих захисників України;

діти військовослужбовців, які отримали поранення, контузії чи травми під час бойових дій у період воєнного стану.

Оформити виплату також можуть діти, які перебували на обліку як внутрішньо переміщені особи в управлінні соціального захисту населення громади, за умови виконання вимог програми.

Як оформити виплату

Заяву та документи можна подати особисто або надіслати на електронну пошту Сєвєродонецького ЦНАПу: cnap@sed-rada.gov.ua.

Серед необхідних документів - копії паспортів, податкові номери, свідоцтво про народження дитини, довідка зі школи, банківські реквізити, а також документи, що підтверджують пільговий статус, якщо він є.

Телефони для консультацій: 093 839 12 83, 093 834 36 84. Порядок оформлення оприлюднено на сайті Сєвєродонецької МВА.

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