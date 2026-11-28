Після 20 грудня термін дії бронювання працівників добігає кінця, і статус у Резерв+ може змінитися. Юристи радять вже зараз перевірити, чи правильно відображається відстрочка, щоб не залишитися без захисту від мобілізації.

Резерв+ треба перевіряти регулярно особливо тепер, коли наближається 20 грудня - саме на цю дату припадає завершення чергового періоду бронювання працівників, і після неї статус у застосунку може змінитися.

Бронювання військовозобов'язаних працівників, яке оформлене через роботодавця, має строк дії. Якщо компанія не підтвердить свій критичний статус або не подасть документи вчасно, відстрочка працівника може «злетіти», тобто анулюватися.

Що саме треба перевірити в Резерв+

Головне, на що радять звернути увагу, - це рядок статусу. У заброньованого працівника в застосунку має відображатися позначка про відстрочку через бронювання, а не просто «військовозобов'язаний» або «призовник».

Якщо статус не відображається або показує помилку, хоча на роботі кажуть, що вас забронювали, - це перший сигнал, що з документами щось не так. У такому разі бронювання формально може вже не діяти, навіть якщо людина про це не знає.

Хто ризикує втратити відстрочку

Найбільше ризикують працівники компаній, чий статус критичності переглядається. Якщо підприємство не пройшло повторну перевірку або не оновило дані, бронювання всіх його працівників може бути скасоване одразу після 20 грудня.

Окремо варто уважно ставитися тим, хто змінював місце роботи, оновлював військово-облікові дані або мав розбіжності в реєстрах. Через розбіжність даних система може не «побачити» чинне бронювання.

Що робити, якщо статус у Резерв+ неправильний

Перший крок - звернутися до свого роботодавця та уточнити, чи подав він документи на бронювання і чи підтверджений статус критичності. Саме роботодавець є ініціатором бронювання, і без його дій відстрочка не з'явиться.

Другий крок - оновити власні військово-облікові дані в Резерв+ або в ТЦК, якщо вони застаріли. Розбіжності в даних часто заважають системі коректно відображати відстрочку.

Третій крок - звернутися до ТЦК за місцем обліку, якщо бронювання оформлене, але в застосунку його не видно. У ТЦК можуть підтвердити, чи діє відстрочка насправді.

Політика перевірки бронювання посилюється, і найближчі тижні до 20 грудня - найкращий час, щоб упевнитися, що ваш статус захищає вас від мобілізації.

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