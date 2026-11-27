Період передавання показників електролічильників стартує з 29 листопада. Ті, хто не встигне повідомити дані вчасно, можуть отримати платіжку, розраховану за середнім споживанням, а не за фактичним.

З неділі, 29 листопада, в Україні стартує період передавання показників лічильників електроенергії. Побутові споживачі матимуть лише п'ять днів, щоб повідомити актуальні дані та уникнути неточностей у нарахуваннях.

Оператори систем розподілу нагадують: передати показники потрібно до 3 грудня включно. Традиційно їх приймають за два дні до завершення розрахункового місяця та протягом перших трьох днів наступного.

Повідомити дані лічильника можна дистанційно, без відвідування обленерго. Для цього доступні особисті кабінети на сайтах операторів, мобільні застосунки, офіційні чат-боти у Viber і Telegram, а також контакт-центри.

Деякі оператори приймають показники через SMS. У такому разі потрібно дотримуватися визначеного формату повідомлення, зазвичай зазначаючи номер особового рахунку та поточний показник.

Якщо споживач пропустить встановлений термін, обсяг використаної за листопад електроенергії можуть визначити за середньодобовим споживанням. Через це сума в платіжці може виявитися як більшою, так і меншою за фактичну.

Перерахунок проведуть після отримання наступних актуальних показників, але зайві гроші доведеться чекати. Усі показники, передані від 29 листопада до 3 грудня, зараховуватимуть станом на 1 грудня.

Тим, хто користується двозонними електролічильниками, необхідно окремо передавати денні та нічні показники. На дисплеї вони можуть позначатися кодами «1.8.1» і «1.8.2», «Т1» і «Т2» або іншими символами залежно від моделі приладу.

Правильне зазначення тарифних зон важливе для розрахунку вартості електроенергії: споживання вночі, від 23:00 до 07:00, оплачується за зниженим тарифом.