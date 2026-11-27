У грудні пенсії українцям надходитимуть за індивідуальним графіком. Першочергові категорії отримають гроші до 10 числа, решта - залежно від способу доставки.

Виплата пенсій у грудні в Україні відбуватиметься за індивідуальним графіком. У Пенсійному фонді пояснюють, що гроші виплачують із 4 до 25 числа, однак частина пенсіонерів одержить їх у першочерговому порядку - ще до 10 грудня.

Терміни надходження коштів насамперед залежать від способу виплати. Тим, кому пенсію перераховують на банківську картку, гроші зазвичай приходять до 10 числа місяця. Для тих, кому виплату доставляє «Укрпошта», діє окремий графік - він може тривати аж до 25 грудня.

Першочергове право на отримання пенсії до 10 числа мають кілька категорій громадян. Це учасники бойових дій, ветерани, люди з інвалідністю внаслідок війни, українці з особливими заслугами перед Батьківщиною та члени сімей загиблих захисників.

Хто ще отримає гроші швидше

Окрім першочергових категорій, раніше за інших пенсію бачать і ті, хто отримує її на банківську картку. Якщо кошти приходять через «Укрпошту», доведеться орієнтуватися на графік роботи свого відділення: навіть якщо виплату заплановано на певну дату, забрати її фактично можна лише в робочі години пошти.

Загалом виплата пенсій за грудень триває з 4 по 25 число. Це означає, що навіть якщо ви не належите до першочергових категорій, гроші мають надійти не пізніше 25 грудня - але точна дата залежить від вашого способу доставки.

Як перевірити дату надходження пенсії

Щоб дізнатися, коли саме надійдуть гроші за грудень, можна скористатися онлайн-послугами Пенсійного фонду. Увійдіть в особистий кабінет на порталі ПФУ та відкрийте розділ «Моя пенсія» - там вказана індивідуальна дата наступного нарахування.

Ще один спосіб - зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію Пенсійного фонду за номером 0 800 503 753 або звернутися до найближчого сервісного центру ПФУ.

Нагадаємо, в Україні також змінили правила підтвердження страхового стажу для призначення та перерахунку пенсій. У визначених випадках пенсіонерам більше не потрібно самостійно збирати довідки - необхідні відомості фонд отримує через державні реєстри.

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