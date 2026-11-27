Пенсіонери з особливими заслугами перед Україною мають право на щомісячну надбавку до пенсії. У 2026 році її розмір становить від 596,85 до 1 038 гривень залежно від заслуг людини.

Надбавка до пенсії за особливі заслуги перед Україною дозволяє окремим категоріям українців щомісяця отримувати більше грошей. Йдеться не лише про Героїв України чи людей з орденами, а й про видатних спортсменів, космонавтів і багатодітних батьків.

У 2026 році розмір такої доплати становить від 596,85 до 1 038 гривень залежно від заслуг. Умови виплат пояснили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Одеській області, повідомляє видання Новини.LIVE.

Хто має право на надбавку за особливі заслуги

Право на доплату передбачене Законом України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною". Вона встановлюється на постійній основі за видатні героїчні вчинки або трудові досягнення.

Гроші можуть отримувати люди, яким призначено пенсію за віком, по інвалідності, за вислугу років або у зв'язку з втратою годувальника. Зокрема, право на надбавку мають Герої України, люди з почесним званням "народний", ветерани війни, видатні спортсмени, космонавти та матері-героїні.

Окремо прописано випадок для багатодітних сімей: якщо мати померла або була позбавлена батьківських прав, надбавку може отримати батько, який виховував дітей до шестирічного віку. Під час визначення права на виплату враховуються й усиновлені діти.

Розміри надбавок у 2026 році

Сума доплати рахується у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2 595 гривень, тож градація виплат виглядає так:

1 038 грн (40%) - Героям України, нагородженим орденом Героїв Небесної Сотні, а також матерям, які народили й виховали до шестирічного віку 10 і більше дітей;

1 012,05 грн (39%) - матерям, які народили й виховали 9 дітей;

986,10 грн (38%) - нагородженим чотирма і більше орденами України та матерям, які виховали 8 дітей;

960,15 грн (37%) - матерям, які народили й виховали 7 дітей;

934,20 грн (36%) - людям з почесним званням України "народний" та матерям, які виховали 6 дітей;

908,25 грн (35%) - матерям, які народили й виховали 5 дітей, ветеранам війни з орденом, видатним спортсменам з двома і більше перемогами на Олімпійських, Паралімпійських іграх та Всесвітніх іграх глухих, а також космонавтам, які літали в космос;

882,30 грн (34%) - одноразовим переможцям Олімпійських і Паралімпійських ігор та Всесвітніх ігор глухих, чемпіонам світу;

856,35 грн (33%) - одноразовим чемпіонам світу;

830,40 грн (32%) - чемпіонам і рекордсменам Європи;

804,45 грн (31%) - одноразовим чемпіонам Європи та членам льотно-випробувальних екіпажів;

648,75 грн (25%) - людям з почесним званням "заслужений" і нагородженим трьома орденами України;

622,80 грн (24%) - нагородженим двома орденами України;

596,85 грн (23%) - лауреатам державних премій України та нагородженим одним орденом України.

Надбавку можуть успадкувати рідні

Якщо пенсіонер, який отримував доплату за особливі заслуги, помер, на ці кошти можуть претендувати непрацездатні члени його сім'ї. Розмір виплати залежатиме від кількості таких родичів.

Наприклад, якщо в сім'ї двоє або більше непрацездатних осіб, нараховують 90% надбавки. Якщо така людина одна - 70%.

Що буде з надбавкою у 2027 році

З 1 січня в Україні мають підвищити соціальні стандарти, зокрема прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Проєкт закону "Про державний бюджет на 2027 рік" передбачає новий показник на рівні 2 878 гривень.

Відповідно, мають оновитися й розміри різних доплат пенсіонерам, включно з надбавкою за особливі заслуги. Але проєкт бюджету ухвалено поки лише в першому читанні, тож суми орієнтовні й можуть змінитися.

Як нараховують надбавку

Надбавку за особливі заслуги встановлює Пенсійний фонд України автоматично разом із призначенням пенсії, якщо в людини є відповідний статус, нагорода чи звання. Тож окремо звертатися за нею не потрібно.

Якщо ж ви вважаєте, що маєте право на доплату, але її не нарахували, варто звернутися до найближчого сервісного центру ПФУ. Із собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код і документи, що підтверджують статус (посвідчення про нагороду, звання або інші заслуги).

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