Сервіс на державній платформі Мінветеранів працює цілодобово і підказує, куди звертатися, які документи підготувати та де знайти програму підтримки. Розповідаємо, як ним користуватися.

Пільги для ветеранів тепер можна дізнатися за пів хвилини. На державній платформі Мінветеранів з'явився AI-помічник «Ветеран PRO», який відповідає на питання про пільги, виплати та програми підтримки і одразу підказує, куди звертатися.

Як дізнатися, які пільги дає статус УБД, куди подати заяву чи де знайти програму підтримки у своїй громаді? Тепер такі запитання можна поставити помічнику. Сервіс працює цілодобово і додає до відповіді посилання на джерела та нормативні акти.

Щоб скористатися, достатньо відкрити платформу та обрати режим «AI». Запитання можна надрукувати або натиснути значок мікрофона й сказати його вголос. Відповідь можна і прочитати, і прослухати. У межах однієї розмови можна поставити запитання голосом, а уточнення написати текстом.

Голосовий режим стане в пригоді людям із порушеннями зору, після поранень і всім, кому зручніше говорити, ніж набирати текст. Щоб отримати точнішу відповідь, варто зазначити свій статус. Наприклад: «Я маю статус УБД. Як оформити пільгу на оплату комунальних послуг?»

Якщо вас цікавить місцева допомога, додайте назву громади. Члени родин можуть уточнити, для кого саме шукають підтримку. Якщо відповідь надто загальна, попросіть помічника пояснити, куди звернутися насамперед і які документи взяти із собою.

Як зберегти історію запитів

Щоб зберегти історію і повернутися до відповідей пізніше, увійдіть за допомогою електронної пошти. Важливо: помічник надає довідкову інформацію. Якщо потрібно розібратися саме у вашій ситуації, наприклад з'ясувати причину відмови у виплаті, зверніться до фахівця із супроводу ветеранів і ветеранок.

На платформі також доступна База знань із готовими юридичними шаблонами заяв, рапортів і покроковими алгоритмами дій. Окремо можна знайти інструкцію щодо проходження ВЛК, перелік безоплатних ліків та оформлення виплат за поранення.

Як повідомляє медіапортал «Ветеран», сервіс доступний цілодобово і безкоштовно.

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