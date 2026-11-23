«Укрпошта» запроваджує додаткові пільги для ветеранів та учасників бойових дій. Посилки в шість прифронтових областей і з них можна буде відправити за 1 гривню.

Нові пільги для ветеранів запроваджує «Укрпошта». Посилки в прифронтові області та з них тепер можна відправити за 1 гривню. Про це 20 листопада повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, передає UA.NEWS.

Льготи діятимуть у межах програми «Захист+». Вона дозволяє ветеранам і ветеранкам отримувати знижки на послуги та покупки, зокрема на дешевшу доставку посилок по Україні та за кордон.

Які знижки отримають ветерани в Укрпошті

Для ветеранів та учасників бойових дій передбачено кілька видів пільг. Знижка на відправлення посилок по Україні становить 25%, щомісяця можна скористатися трьома промокодами.

Міжнародні відправлення також дешевші на 25%, для них доступні три промокоди на місяць. Окремо діє пільговий тариф на посилки в прифронтові області або з них - всього 1 гривня.

Тариф в 1 гривню діє для відправлень за послугою «Пріоритетний», якщо оформити їх онлайн. Якщо оформляти посилку безпосередньо у відділенні, вартість становитиме 6 гривень.

Пільговий тариф поширюється на відправлення в шість прифронтових областей і з них: Сумську, Харківську, Донецьку, Запорізьку, Херсонську та Дніпропетровську.

Окрім того, в онлайн-аптеці «Укрпошта.Аптека» ветерани можуть купувати ліки та товари для здоров'я зі знижкою 35%. Скористатися нею можна при онлайн-покупках, але не більше трьох разів на місяць.

Як оформити пільгу

Щоб скористатися знижками, потрібен доступ до застосунку «Захист+». Оформлення складається з кількох кроків:

авторизуватися в застосунку «Захист+»;

згенерувати спеціальний штрихкод;

показати його оператору у відділенні «Укрпошти».

Після цього працівник пошти застосує відповідну пільгу при оформленні послуги.

Чому Укрпошта змінює режим роботи відділень

Робота поштової мережі в Україні лишається складною через війну, особливо в прифронтових районах. З початку повномасштабного вторгнення до 1 липня 2026 року з міркувань безпеки припинили роботу або змінили режим обслуговування 1070 поштових об'єктів.

Омбудсмен Дмитро Лубінець наголошує, що безпека може бути об'єктивною причиною таких рішень. Однак важливо подбати про людей, які після закриття чи зміни режиму роботи відділення можуть лишитися без доступу до поштових послуг.

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