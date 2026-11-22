Овнам цього тижня варто скористатися вмінням помічати можливості раніше за інших і допомогти людям навколо знайти спільну мову.

Цей тиждень обіцяє Овнам бути в центрі подій, адже саме ви першими помічаєте цікаві можливості та людей, які можуть бути корисні спільній справі. Свій прогноз на цей період оприлюднило видання Horoscope.com, і акцент там - саме на вашій здатності зводити потрібних людей. А що цей тиждень готує Тельцю, Politeka писала в окремому гороскопі для Тельця.

Робота і фінанси

На початку тижня варто уважно придивлятися до нових знайомств і пропозицій - ви здатні побачити потенціал раніше за колег. Якщо зустрінете людину з цікавою ідеєю чи ресурсом, не соромтеся знайомити її з тими, кому це може стати в пригоді: саме в ролі посередника ви зараз найсильніші. У середині тижня варто активно користуватися чужими талантами та досвідом заради спільного результату - делегування та командна робота підуть на користь проєктам.

Стосунки

Ваша здатність поєднувати людей працює не лише в діловій сфері, а й в особистому спілкуванні. Друзі та колеги оцінять, що ви допомагаєте їм знайти спільну мову один з одним. Це додасть вам теплих стосунків у колективі та серед близьких - люди відчують вашу щирість і підтримку.

Здоров'я та енергія

Активна соціальна роль забирає чимало сил, тож варто стежити за балансом між спілкуванням і відпочинком. Не плануйте на вихідні важливі справи - дайте собі час відновитися після насиченого тижня, гарний сон і спокійний ритм допоможуть зберегти енергію.

Найкращі дні тижня

П'ятниця стане днем визнання: оточення нарешті оцінить усі зв'язки та можливості, які ви створили. Субота принесе ще більше теплих слів від друзів - саме ваш внесок помітять і відзначать. А неділю краще залишити для відпочинку й відновлення сил перед новим тижнем.

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