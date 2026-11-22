Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 23 по 29 листопада обіцяє стрімке зниження температури: від +7° на початку тижня до 0° у вихідні, з опадами у три дні.

Попередній тижневий прогноз для регіону вже попереджав мешканців про зміну погодних умов, а новий тиждень з 23 по 29 листопада принесе Дніпропетровській області помітне похолодання — від +7° на початку до 0° у вихідні.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, упродовж тижня денна температура повітря у Дніпропетровській області коливатиметься від 0° до +7°, а нічна — від -3° до +2°.

У понеділок, 23 листопада, повітря прогріється до +7° вдень, а вночі температура опуститься до 0°. Небо буде хмарним з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

У вівторок, 24 листопада, вдень та вночі втримається однакова температура +2°, небо залишиться хмарним з проясненнями, опадів не очікується.

У середу, 25 листопада, стовпчики термометрів вдень підніматимуться до +1°, а вночі опускатимуться до -1°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У четвер, 26 листопада, денна температура утримається на позначці +1°, нічна знизиться до -2°. Синоптики прогнозують можливі опади.

У п’ятницю, 27 листопада, вдень як і напередодні очікується +1°, вночі — -1°. Хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується.

У суботу, 28 листопада, денна температура опуститься до 0° — це найнижчий показник тижня, вночі похолодає до -3°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У неділю, 29 листопада, вдень утримається 0°, вночі потеплішає до -2°. Синоптики прогнозують можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане понеділок, 23 листопада, з температурою +7° вдень, а найхолоднішим — субота, 28 листопада, коли повітря прогріється лише до 0°. Перепад денних температур за тиждень сягне 7°. Опади синоптики прогнозують тричі — у понеділок, 23 листопада, четвер, 26 листопада, та неділю, 29 листопада.

Зважаючи на стрімке зниження температури впродовж тижня, мешканцям Дніпропетровської області варто заздалегідь подбати про теплий одяг, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У дні з можливими опадами — 23, 26 та 29 листопада — не завадить мати при собі парасольку та бути обережними на слизькій дорозі за кермом.

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