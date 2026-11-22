Щоб узимку збирати стиглі чері просто на кухні, вистачить компактного карликового сорту, горщика з дренажем і достатньо світла. Розповідаємо, які чотири сорти томатів найкраще ростуть на підвіконні та як за ними доглядати.

Виростити томати вдома без городу й теплиці реально навіть узимку. Для цього потрібен компактний низькорослий сорт, горщик із дренажем і достатньо світла. Про найкращі сорти для підвіконня розповідає NV, посилаючись на поради фахівців порталу Simple Garden Life Джима та Мері Компетті.

Для вирощування на підвіконні підходять карликові детермінантні сорти. Такі кущі ростуть до певної висоти й віддають основний урожай за відносно короткий час. На пакованні насіння шукайте позначки «для балкона» або «для контейнерів».

Які чотири сорти обрати

Red Robin та Tiny Tim - компактні чері заввишки близько 30 сантиметрів. Їх зручно вирощувати навіть на вузькому підвіконні.

Patio Choice Red - чері для просторішого місця. Кущ виростає до 60-75 сантиметрів, тож йому потрібен більший горщик.

Early Girl Bush - кущовий гібрид для тих, хто хоче більші плоди. Для вирощування в горщику підходить саме версія з позначкою Bush.

Якщо цих сортів немає в продажу, зверніть увагу на «Балконне диво», «Венус» або «Вілму».

Як сіяти та поливати

Насіння можна висівати одразу в постійний горщик із дренажними отворами. Для найдрібніших сортів орієнтуйтеся на 4 літри ґрунту, для більших кущів - приблизно на 8-12 літрів. Горщик наповніть легким субстратом для контейнерних рослин і після появи сходів залиште один найміцніший паросток.

Поливайте, коли верхній шар ґрунту підсохне, а зайву воду з піддона зливайте. Коли кущ зацвіте, легенько постукайте пальцем по квітковій китиці. Томати самозапильні, а вібрація допомагає пилку висипатися всередині квітки й підвищує шанси на зав'язь.

Чи вистачить світла взимку

Горщик ставте біля найсвітлішого вікна, бажано південного, і тримайте подалі від холодних протягів. У короткі похмурі дні томатам знадобиться додаткове освітлення. Підійдуть звичайні яскраві світлодіодні лампи, які розміщують над рослинами й підіймають у міру росту кущів.

Якщо лампа є основними джерелом світла, вмикайте її на 12-14 годин на добу. Якщо вона лише доповнює сонячне світло з вікна, починайте з 4-6 годин додаткового освітлення й коригуйте тривалість залежно від того, скільки світла отримують рослини.

Щоб розтягнути збір урожаю на цілу зиму, висівайте нову партію раз на кілька тижнів. Поки з одного куща збираєте чері, наступний уже підростатиме. Кілька компактних рослин, посіяних з інтервалом, дозволять довше збирати помідори просто з підвіконня.