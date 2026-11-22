Графіки відключення світла в Київській області на 22 листопада уже відомі. Без електроенергії в неділю залишаться мешканці Переяславської громади - села Мазінки та кількох вулиць Переяслава.

Знеструмлення планове, а не аварійне. Його проводять, щоб підвищити надійність електропостачання та попередити аварії в мережах. Роботи виконує ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Світла не буде з 08:30 до 19:00, тобто понад десять годин поспіль. Про це повідомляє сайт Переяславської міської ради.

Найбільше знеструмлень припаде на село Мазінки. На вулиці Поліській без світла залишаться будинки з 28 по 71, а також будинки 1 і 41А. На вулиці Польовій - будинки 18, 19, 21, 22, 24А, з 26 по 38, а також 141. На Центральній - будинок 1.

У самому Переяславі під відключення потраплять вулиці Професійна, Святого Єфрема, Сікорського Михайла та Сковороди Григорія. На Професійній знеструмлять будинки 4, 6, 6а, а також корпуси 4/2-4/18. На вулиці Святого Єфрема - будинок 1, на Сікорського Михайла - будинок 13.

Найдовше світла не буде в тих, кого відключать з самого ранку. Енергетики просять поставитися до робіт із розумінням: після 19:00, за планом, електропостачання мають відновити повністю.

Як підготуватися до знеструмлення

Мешканцям радять заздалегідь зарядити телефони й павербанки, запастися питною водою та якомога рідше відкривати холодильник, щоб продукти не зіпсувалися. Варто також подбати про альтернативне освітлення - ліхтарики або свічки.

Раніше Politeka повідомляла, ДТЕК попередив про відключення в Київській області: додаткові графіки з 12 по 14 листопада.

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