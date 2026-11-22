Поки квитки на поїзди подешевшали та дешевшає пальне, світовий ринок кави теж різко пішов униз. Тепер головне питання: чи подешевшають капучино та еспресо в українських кав'ярнях.
Світові ціни на каву впали через очікування рекордного врожаю. Вартість робусти - одного з двох основних сортів - опустилася до найнижчого рівня майже за три роки. Про це пише видання «Експерт».
Коли ринок очікує більше зерна, трейдери починають продавати ф'ючерси, і біржові котирування йдуть вниз. Це звична реакція сировинних ринків на новини про добрий урожай у країнах-виробниках.
Чому кава дорожчала останніми роками
Перед цим кава впевнено дорожчала через неврожаї у Бразилії та В'єтнамі - найбільших виробниках арабіки та робусти. Високі біржові ціни відчули на собі й українські споживачі, адже кава в Україні майже повністю імпортна.
Тепер ситуація розвернулася: виробники прогнозують значно більший урожай, тож трейдери фіксують прибутки та продають. Звідси й різке падіння котирувань.
Що це означає для цін в Україні
Україна каву у промислових масштабах не вирощує, тому все зерно - імпортне. Світова ціна сировини справді впливає на те, скільки платять за зерно обсмажники та кав'ярні. Але це лише частина вартості готової чашки.
У ціну капучино чи еспресо закладені ще оренда приміщення, зарплати бариста, електроенергія, логістика та курс валют. Тому падіння світових цін не означає, що напій у кав'ярні одразу подешевшає на ту саму частку.
Чи подешевшають капучино та еспресо
Помітного зниження цін у кав'ярнях найближчим часом, швидше за все, не буде. Обсмажники закуповують зерно заздалегідь, тож дешевша сировина дійде до прилавка із затримкою. А зростання витрат на зарплати та енергію може повністю з'їсти виграш від дешевшого зерна.
Найімовірніший сценарій - ціни в кав'ярнях ще якийсь час лишатимуться на нинішньому рівні, а здешевлення, якщо воно й станеться, буде поступовим і невеликим. Вигоду насамперед відчують ті, хто купує зерно або мелену каву в магазинах.
Що далі зі світовими цінами
Подальша динаміка залежатиме від того, чи підтвердяться прогнози рекордного врожаю. Якщо погода у Бразилії та В'єтнамі не підведе, ціни можуть ще трохи знизитися. Якщо ж трапляться посуха чи заморозки - ринок швидко повернеться до зростання.
Раніше Politeka повідомляла, ціни на пальне падають: дизель подешевшав до 101 грн, а-95 - до 87,90 грн за літр.
Також Politeka повідомляла, ціни на ділянки в Україні: назвали регіони, де вартість зросла на 23%, а де впала на 19%.