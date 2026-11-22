Світові ціни на каву різко пішли вниз, а робуста опустилася до найнижчого рівня майже за три роки. Розповідаємо, чи чекати українцям дешевших капучино та еспресо.

Поки квитки на поїзди подешевшали та дешевшає пальне, світовий ринок кави теж різко пішов униз. Тепер головне питання: чи подешевшають капучино та еспресо в українських кав'ярнях.

Світові ціни на каву впали через очікування рекордного врожаю. Вартість робусти - одного з двох основних сортів - опустилася до найнижчого рівня майже за три роки. Про це пише видання «Експерт».

Коли ринок очікує більше зерна, трейдери починають продавати ф'ючерси, і біржові котирування йдуть вниз. Це звична реакція сировинних ринків на новини про добрий урожай у країнах-виробниках.

Чому кава дорожчала останніми роками

Перед цим кава впевнено дорожчала через неврожаї у Бразилії та В'єтнамі - найбільших виробниках арабіки та робусти. Високі біржові ціни відчули на собі й українські споживачі, адже кава в Україні майже повністю імпортна.

Тепер ситуація розвернулася: виробники прогнозують значно більший урожай, тож трейдери фіксують прибутки та продають. Звідси й різке падіння котирувань.

Що це означає для цін в Україні

Україна каву у промислових масштабах не вирощує, тому все зерно - імпортне. Світова ціна сировини справді впливає на те, скільки платять за зерно обсмажники та кав'ярні. Але це лише частина вартості готової чашки.

У ціну капучино чи еспресо закладені ще оренда приміщення, зарплати бариста, електроенергія, логістика та курс валют. Тому падіння світових цін не означає, що напій у кав'ярні одразу подешевшає на ту саму частку.

Чи подешевшають капучино та еспресо

Помітного зниження цін у кав'ярнях найближчим часом, швидше за все, не буде. Обсмажники закуповують зерно заздалегідь, тож дешевша сировина дійде до прилавка із затримкою. А зростання витрат на зарплати та енергію може повністю з'їсти виграш від дешевшого зерна.

Найімовірніший сценарій - ціни в кав'ярнях ще якийсь час лишатимуться на нинішньому рівні, а здешевлення, якщо воно й станеться, буде поступовим і невеликим. Вигоду насамперед відчують ті, хто купує зерно або мелену каву в магазинах.

Що далі зі світовими цінами

Подальша динаміка залежатиме від того, чи підтвердяться прогнози рекордного врожаю. Якщо погода у Бразилії та В'єтнамі не підведе, ціни можуть ще трохи знизитися. Якщо ж трапляться посуха чи заморозки - ринок швидко повернеться до зростання.

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