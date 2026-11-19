У Києві земля під приватну забудову коштує в середньому 13 509 доларів за сотку - у понад п'ять разів дорожче за середній показник по країні. Водночас за рік в одних областях ціна зросла майже на чверть, а в інших - впала на 19%.

Податок на землю під знищеною нерухомістю скасували, однак для покупця ділянки під приватну забудову головне питання - ціна, і вона лишається вкрай нерівномірною по регіонах. За даними звіту GISPro за вересень 2026 року, різниця між найдорожчим і найдешевшим регіоном перевищує 16 разів.

Найдорожчою лишається столиця. У Києві середньозважена ціна пропозицій сягає 13 509 доларів за сотку, тоді як середній показник по країні - лише 2 543 долари. Тобто київська земля більш ніж у п'ять разів дорожча за середню по Україні.

За рік ціна в Києві зросла на 0,75% - з 13 408 доларів за сотку в грудні 2025 року. Кількість оголошень при цьому збільшилася з 478 до 501. Важливо не плутати ринки: ділянки в межах столиці - це окремий, дорожчий сегмент, аніж Київська область.

Де ціни зросли найбільше

Найпомітніший стрибок показала Рівненська область - середня ціна підскочила з 1 378 до 1 690 доларів за сотку, тобто на 22,65%. Кількість оголошень при цьому зросла з 1 039 до 1 165, або на 12,13%.

Хмельницька область додала 15,68% - з 1 353 до 1 566 доларів за сотку. А Вінницька показала зростання на 6,37% (з 3 042 до 3 236 доларів), але головне тут інше: кількість пропозицій підскочила на 79,43% - з 2 786 до 4 999 оголошень.

Львівська область зросла на 5,76% (до 2 344 доларів), Закарпатська - на 2,18% (до 2 360), а Київська - лише на 1,05% (до 2 577). Саме Київщина сформувала найбільший масив пропозицій - 9 980 оголошень, що становить близько 27,31% загальноукраїнської вибірки.

Де ціни впали

Найяскравіше просідання - в Одеській області: ціна впала з 5 853 до 4 758 доларів за сотку, тобто на 18,71%, хоча кількість оголошень навіть зросла на 14,39%.

Харківська область подешевшала на 11,41% (з 1 694 до 1 501 долара), Дніпропетровська - на 7,86% (з 1 818 до 1 675). У Сумській області ціна знизилася на 9,93% (з 930 до 838 доларів), причому кількість оголошень обвалилася зі 194 до 65.

Найдешевші регіони

Найнижчі середні ціни зафіксовано на Чернігівщині - 829 доларів за сотку, на Сумщині - 838, на Полтавщині - 887, на Житомирщині - 951 та на Кіровоградщині - 959 доларів.

Що впливає на ціну ділянки

Автори звіту називають кілька чинників: близькість до великих міст, доступність інфраструктури, характеристики самої ділянки, можливості забудови, локальна конкуренція та безпекові умови. Водночас наведена статистика не дозволяє окремо виміряти внесок кожного з них.

Для учасників бойових дій закон передбачає пільги на отримання земельних ділянок, зокрема право на першочергове відведення для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва. Однак під час воєнного стану діють суттєві обмеження на безоплатну приватизацію державних і комунальних земель.

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