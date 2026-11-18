У грудні 2026 року багатодітні українці, які виховали від п'яти дітей, отримають від Пенсійного фонду надбавку від 908 до 1038 гривень. Її нараховують за законом про пенсії за особливі заслуги перед Україною.

Пенсію після 65 років можна доповнити виплатою, однак у грудні держава додасть грошей іще одній категорії громадян. Багатодітні українці, які виховали від п'яти дітей, отримають від Пенсійного фонду надбавку від 908 до 1038 гривень.

Надбавку призначають за законом "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", повідомляють Новини.LIVE. Право на неї мають матері або батьки, які виховали п'ять і більше дітей до шестирічного віку. Враховуються не лише біологічні діти, а й усиновлені.

Доплату можуть нараховувати людям, які отримують пенсію за віком, за вислугою років, по інвалідності або у зв'язку з втратою годувальника. Тобто надбавка доступна широкому колу пенсіонерів із відповідним сімейним стажем.

Розмір доплати розраховують індивідуально. Базою слугує прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, який у 2026 році становить 2 595 гривень. Від цієї суми вираховують відсоток, що залежить від кількості вихованих дітей.

Скільки доплатять у грудні 2026 року

Принцип простий: що більше дітей виховала людина, то вищий відсоток від прожиткового мінімуму й більша виплата. Пенсійний фонд нарахує такі суми:

5 дітей - 35% від мінімуму, тобто 908 гривень;

6 дітей - 36% - 934 гривні;

7 дітей - 37% - 960 гривень;

8 дітей - 38% - 986 гривень;

9 дітей - 39% - 1012 гривень;

10 і більше дітей - 40% - 1038 гривень.

Як оформити надбавку

Автоматично цю доплату не нараховують. Щоб гроші почали надходити, треба особисто подати заяву до сервісного центру Пенсійного фонду.

Для оформлення знадобляться паспорт, ідентифікаційний код (ІНН), свідоцтва про народження дітей та їхні паспорти, якщо вони є. Також можуть попросити трудову книжку або інші довідки, що підтверджують страховий стаж.

За ініціативою самого пенсіонера можна провести й індивідуальний перерахунок пенсії. Для цього знаходять додаткові довідки чи документи, які впливають на розмір виплати, а ПФУ розглядає звернення протягом 10 днів.

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