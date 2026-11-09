Українцям без 15 років стажу пенсію за віком не призначать. Натомість Пенсійний фонд виплачує державну соціальну допомогу, яка у 2026 році разом із доплатою сягає 2595 грн на місяць. Розповідаємо, хто має право, скільки дадуть і які документи потрібні.

Пенсія по інвалідності та відмови ПФУ мають свої правила, однак для людей похилого віку без стажу діє окремий механізм. Пенсії «без стажу» в Україні не існує: якщо у 65 років людина не нагромадила мінімальних 15 років страхового стажу, Пенсійний фонд призначає не пенсію, а державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію.

У 2026 році базовий розмір цієї допомоги становить 778,50 грн, тобто 30% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Разом зі щомісячною державною адресною доплатою виплата сягає 2 595 грн. Але отримати її можна лише за умови, що середньомісячний дохід сім'ї на одну особу не перевищує 2 595 грн, як повідомляє Concord Fintech.

Що буде, якщо стажу менше 15 років

Стаття 26 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» встановлює для 2026 року три варіанти виходу на пенсію за віком: у 60 років за 33 роки стажу, у 63 роки за 23 роки і у 65 років за 15 років. Останній варіант є мінімальною межею, тож людина з 14 роками і 11 місяцями стажу отримує таку саму відмову, як і людина без жодного дня роботи.

Для таких випадків діє Закон № 1727-IV «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю». У побуті її називають соціальною пенсією, хоча юридично це бюджетна допомога, а не пенсія. З 1 липня 2025 року її призначають і виплачують органи Пенсійного фонду України, а не управління соціального захисту.

Людина без права на пенсію може також претендувати на житлову субсидію або на допомогу малозабезпеченим сім'ям, якщо відповідає їхнім умовам. Додатково можна отримувати допомогу на догляд, але лише за наявності пенсії, тож отримувачі соціальної допомоги замість пенсії такої надбавки не мають.

Хто має право на допомогу після 65

Стаття 4 Закону № 1727-IV вимагає одночасного виконання кількох умов. Допомогу отримують ті, хто досяг 65 років і не має права на пенсію за чинним законодавством, не отримує жодної пенсії чи страхових виплат на відшкодування шкоди здоров'ю на виробництві, є малозабезпеченою особою та постійно проживає в Україні.

Малозабезпеченість визначають за середньомісячним сукупним доходом сім'ї за шість місяців. Цей дохід у розрахунку на одну особу не повинен перевищувати 2 595 грн у 2026 році. Одинока людина без доходу проходить перевірку без проблем, а от пенсію чоловіка чи дружини ділять на двох і порівнюють із цією межею.

На відміну від допомоги малозабезпеченим сім'ям, для цієї виплати немає окремого цензу на другу квартиру, автомобіль чи великі покупки. Однак у декларації треба вказати всі доходи членів сім'ї, зокрема від оренди житла чи переказів з-за кордону. Недостовірні відомості є підставою для відмови або припинення виплати, а переплачені кошти доведеться повернути.

Скільки дадуть і як рахують

Стаття 6 Закону № 1727-IV визначає розмір допомоги для людей від 65 років на рівні 30% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. При прожитковому мінімумі 2 595 грн це 778,50 грн на місяць. Якщо такий розмір нижчий за прожитковий мінімум, людині автоматично нараховують щомісячну державну адресну допомогу за постановою Кабміну № 265: у 2026 році ця доплата становить 1 816,50 грн, тож разом виходить 2 595 грн.

Наведемо три типові ситуації. Одинока жінка 66 років без стажу і без доходів отримає 778,50 + 1 816,50 = 2 595 грн на місяць. Чоловік 65 років без стажу, який живе з дружиною з пенсією 4 213 грн, має дохід на особу 2 106,50 грн, тож допомогу призначать. А якщо пенсія дружини становить 6 000 грн, дохід на особу дорівнює 3 000 грн, і чоловікові відмовлять.

Як оформити соціальну допомогу

Заяву приймає будь-який сервісний центр Пенсійного фонду, а також ЦНАП або уповноважена посадова особа сільської чи селищної ради. Онлайн заяву можна подати через вебпортал електронних послуг ПФУ, мобільний застосунок фонду або портал «Дія» з кваліфікованим електронним підписом. Можна також надіслати документи поштою або діяти через представника з нотаріальною довіреністю. Консультацію дає гаряча лінія ПФУ 0 800 503 753.

Пакет документів невеликий: заява за формою, затвердженою постановою Кабміну № 695 від 11 червня 2025 року, паспорт, РНОКПП, трудова книжка (якщо є), декларація про доходи членів сім'ї, а також рішення суду про недієздатність і опіку, якщо заяву подає опікун.

Допомогу призначають з дня звернення, але якщо подати заяву протягом трьох місяців після 65-річчя, виплату нарахують з дня досягнення цього віку. Людям від 65 років допомогу призначають довічно, а перерахунок у разі зростання прожиткового мінімуму відбувається автоматично, без нової заяви.

Соціальна допомога чи докупівля стажу

Якщо бракує кількох років, можна докупити стаж за договором про добровільну участь, який укладають з податковою службою. У 2026 році один місяць минулого періоду коштує щонайменше 3 804,68 грн, тобто подвоєний мінімальний ЄСВ, а один рік - 45 656,16 грн. Купити можна лише місяці з 1 січня 2004 року, коли людина не працювала офіційно.

Непрацюючому пенсіонеру з неповним стажем у 2026 році гарантовано не менше 3 406 грн пенсії, що на 811 грн більше за соціальну допомогу. Два докуплені роки окупаються приблизно за 9,4 року, а п'ять років - лише за 23,5 року. Якщо ж через доходи сім'ї допомогу не призначать, тоді два роки стажу повертаються приблизно за 2,2 року.

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