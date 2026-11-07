Арктичний холод утримає позиції в Україні щонайменше до середини листопада, а прогнозоване раніше потепління зсунулося в часі. Синоптики попередили: ночі стануть морозними, а короткочасний сніг можливий уже найближчими днями.

Нічні морози в Україні лише посилюються - арктичний холод утримуватиме свої позиції щонайменше до середини листопада, а обіцяне раніше потепління змістилося в часі. Про це у Facebook повідомив синоптик Віталій Постригань, а уточнений прогноз також оприлюднила метеорологиня Наталка Діденко.

Яка погода буде 6 листопада

6 листопада територію від Баренцевого до Чорного моря накриє масштабна циклонічна система. Вона фактично відкриє коридор для арктичного повітря. Упродовж доби температура триматиметься на позначках усього 1-6° тепла, а північний вітер разом із дощем і мокрим снігом лише посилюватимуть відчуття холоду.

У ніч проти 7 листопада ще можливий короткочасний сніг, який одразу танутиме. Синоптики попереджають, що такі стрибки атмосферного тиску та пориви вітру можуть суттєво погіршити самопочуття метеозалежних людей.

Антициклон Klaus і перші нічні морози

На вихідних ситуацію спробує стабілізувати антициклон Klaus. Опади нарешті припиняться, а на небі з'явиться сонце. Втім, тепла це не принесе - нічний холод лише тиснутиме сильніше.

У нічні години стовпчики термометрів опускатимуться до -5°, а вдень повітря прогріватиметься до тих самих скромних 1-6° тепла. Середньодобові показники впадуть до рівня другої половини листопада й фіксуватимуться на позначці 1-3° тепла.

Коли чекати на потепління

Тим, хто розраховував на швидку зміну погоди вже з наступного тижня, доведеться зачекати. За словами Наталки Діденко, потепління, яке раніше прогнозували після 10 листопада, офіційно зсунулося на 15-16 число.

Водночас Віталій Постригань зауважує: повернення аномального тепла, яке спостерігалося у жовтні, чекати не варто. Загальний тренд залишається зимовим, тож температурні показники й надалі плавно знижуватимуться.

Що робити метеозалежним людям

У дні різких перепадів атмосферного тиску, поривів вітру та стрибків температури лікарі радять тримати під контролем тиск, уникати фізичних перевантажень і не планувати на ці дати важливих поїздок. За погіршення самопочуття варто обов'язково звернутися до сімейного лікаря.

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