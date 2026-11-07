Польські прикордонники ухвалили рішення про видворення двох громадян України після того, як ті сіли за кермо в стані алкогольного сп'яніння. Окрім виїзду з країни, на порушників чекає заборона в'їзду на п'ять років.

Вибір автошин для безпеки водіння далеко не єдиний фактор, від якого залежить доля українця за кордоном. Польські служби повідомили про видворення двох наших громадян, яких спіймали за кермом напідпитку.

Як стало відомо, обидва порушники керували автомобілями в стані алкогольного сп'яніння, що в Польщі вважається кримінальним злочином. Окрім штрафу, на них чекало суворіше покарання - примусове повернення до України та внесення до бази осіб, яким в'їзд до Шенгенської зони заборонено.

Що саме зробили порушники

Польські прикордонники виявили обох українців під час різних перевірок. В обох випадках концентрація алкоголю в крові перевищувала допустиму норму, а керування транспортним засобом у такому стані кваліфікували за статтею про злочин, а не просте адміністративне правопорушення.

Після рішення суду або відповідного органу обох громадян України депортували. Заборона на в'їзд до Польщі та всієї Шенгенської зони для них становить п'ять років.

Які наслідки для водія

Видворення з Польщі за п'яне водіння - це не поодинокий випадок, а стала практика польських служб щодо іноземців. Окрім втрати права перебування, людина отримує штамп про депортацію, який ускладнює подальші поїздки не лише до Польщі, а й до інших країн Євросоюзу.

Штраф за керування напідпитку в Польщі залежить від ступеня сп'яніння і може сягати кількох тисяч злотих. До нього додаються судові витрати та витрати, пов'язані з депортацією, які часто перекладають на порушника.

Що робити, якщо вже порушили

Тим, кого подібна ситуація вже торкнулася, варто пам'ятати: оскаржити рішення про видворення можна лише у встановлений короткий строк. Для цього потрібно звернутися до адвоката, який практикує саме в польському праві, адже український юрист не зможе представляти інтереси в польському суді.

Головне правило, яке допоможе уникнути таких проблем, - не сідати за кермо після вживання алкоголю. У Польщі допустима норма для звичайних водіїв становить 0,2 проміле, і все, що вище, вже є порушенням закону.

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