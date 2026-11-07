За рік однокімнатні квартири в Чернівцях на вторинному ринку подорожчали на 15% - до 62 тисяч доларів. Двокімнатні та трикімнатні оцінюють ще дорожче.

Подорожчання квартир в Україні торкнулося й Чернівців - за останні місяці вартість власного житла в місті помітно зросла, і тепер за однокімнатну квартиру просять на 15% більше, ніж рік тому.

На вторинному ринку Чернівців однокімнатні квартири подорожчали до 62 тисяч доларів. Це зростання на 15% порівняно з минулим роком, повідомляє OBOZ.UA з посиланням на дані аналітиків ринку нерухомості.

Двокімнатні квартири в Чернівцях нині коштують в середньому 85 тисяч доларів. Найдорожче обходиться трикімнатне житло - за нього просять близько 109 тисяч доларів на вторинному ринку.

Чому житло в Чернівцях дорожчає

Чернівці залишаються одним із міст, де ціни на нерухомість тримаються на порівняно високому рівні попри загальну ситуацію в країні. Стабільний попит підтримується обмеженою кількістю нових пропозицій на вторинному ринку.

Курс долара та загальна інфляція також позначаються на цифрах у оголошеннях. Продавці орієнтуються на валютну вартість, тому зміни курсу напряму впливають на кінцеву ціну в гривнях.

На що дивитися покупцеві

Тим, хто збирається купувати квартиру в Чернівцях, експерти радять насамперед перевіряти документи на право власності та відсутність обтяжень у реєстрі, а також уважно читати попередній договір із авансом, щоб не втратити кошти.

Також варто порівняти кілька схожих пропозицій у одному районі: розрив між заявленою ціною і реальною вартістю угоди часто сягає кількох відсотків, і торг цілком доречний.

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