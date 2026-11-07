Євросоюз запровадив новий регламент, за яким системи контролю уваги водія більше не можна деактивувати назавжди. Електронний асистент вмикатиметься після кожного запуску двигуна.

Правила для водіїв в авто змінюються на європейському ринку - усі нові машини відтепер обов'язково оснащуватимуть системою контролю уваги водія ADDW, яку неможливо вимкнути назавжди.

Електронний асистент автоматично вмикатиметься після кожного запуску двигуна, тож водіям доведеться звикати до постійного спостереження з боку електроніки. Про це повідомляє Auto24 із посиланням на офіційний регламент Європейської комісії.

Кого торкнуться зміни

Нововведення стосується виключно нових транспортних засобів, що надходять у продаж на європейському ринку з 7 липня 2026 року. Власникам вживаних автомобілів хвилюватися не варто - закон не має зворотної сили, тому дооснащувати старі легковики камерами нікого не змушуватимуть.

За регламентом 2023/2590 автовиробники втратили право дозволяти постійну деактивацію функції Advanced Driver Distraction Warning через звичайні налаштування меню. Навіть втручання працівників автомайстерень для відключення цього функціоналу тепер під суворою забороною.

Як працює система

Головний біль для багатьох автомобілістів - саме алгоритм роботи системи. Звукові попередження можна вимкнути під час поточної поїздки, але щойно ви заглушите і знову заведете двигун, електронний "наглядач" повернеться в активний стан.

Залежно від моделі авто технологія використовує салонну камеру або інфрачервоні датчики, які безперервно сканують положення голови та напрямок погляду людини за кермом. На швидкості понад 50 км/год електроніка починає бити на сполох, якщо ви відводите очі від дороги більш ніж на 3,5 секунди.

На практиці це означає, що тривале "залипання" в екран мультимедійної системи або спроба налаштувати клімат-контроль на ходу гарантовано викличе різкий звуковий сигнал. Водночас європейські чиновники заспокоюють: швидкий погляд у дзеркало заднього виду не провокуватиме хибних спрацювань.

Що робити водієві

За словами представників європейських регуляторних органів, головна мета ініціативи - попередження водія про небезпеку, а не збір даних для штрафів. Жодні записи про поведінку за кермом не передаватимуться в поліцію.

Дослідження компанії Allianz показало, що пошук потрібної функції на дисплеї змушує водія відводити погляд у середньому на три секунди, що на швидкості 130 км/год становить понад 100 метрів "сліпої" їзди. Тому тенденція до контролю за електронікою набирає обертів у всьому світі: організація Euro NCAP з 2026 року знижуватиме бали безпеки тим авто, де базові функції заховані глибоко в меню.

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