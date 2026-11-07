Тирса може стати і безкоштовною мульчею, і головним ворогом грядки - усе залежить від того, як саме її внести. Розбираємось, коли вона рятує рослини, а коли буквально витягує з ґрунту азот.

Тирсу на городі багато хто вважає безкоштовним і зручним матеріалом для грядок та пристовбурових кіл. Але свіжа стружка може залишити без урожаю, якщо внести її без підготовки - під час перегнивання вона забирає з ґрунту те саме живлення, яке потрібне рослинам.

Суть у тому, що свіжа тирса містить багато вуглецю і дуже мало азоту. Коли мікроорганізми починають її розкладати, вони споживають азот із ґрунту - і рослини, які ростуть поруч, опиняються на "голодному пайку". Це найчастіша причина, чому після свіжого мульчування листя жовтіє, а пагони зупиняються в рості.

Коли тирса справді працює на врожай

Користь тирса приносить тоді, коли вже перепріла - темна, розсипчаста, без запаху свіжої деревини. У такому вигляді вона розпушує важкий ґрунт, затримує вологу влітку і не дає бур'янам пробитися на грядках. Під ягідними кущами - малиною, смородиною, аґрусом - шар перепрілої тирси у 5-7 сантиметрів захищає коріння від пересихання і перегріву.

Коли тирса шкодить

Свіжу тирсу не можна сипати під овочі - огірки, томати, перець, капусту - і навколо молодих саджанців. Особливо небезпечна вона на бідних і піщаних ґрунтах, де азоту і так обмаль. Друга помилка - використовувати стружку хвойних порід (ялини, сосни) свіжою: вона підкислює землю, а смолисті речовини гальмують ріст коріння.

Як правильно підготувати тирсу

Найнадійніший спосіб - витримати стружку в компості не менше року, пересипаючи її шарами гною, перегною або зеленої трави та проливаючи розчином сечовини. Проста пропорція: на відро тирси додають 20-30 грамів сечовини або аміачної селітри, розчиненої у воді. Це заповнює той самий дефіцит азоту, який інакше витягне ґрунт.

Якщо часу чекати немає, а грядку треба вкрити вже зараз, свіжу тирсу можна пускати лише на доріжки між грядками - там вона і бур'яни стримує, і шкоди посадкам не завдає. Перед внесенням на грядку перепрілу тирсу бажано ще й розкислити: на 3 відра додають півлітрову банку золи або 1-2 жмені вапна.

Що робити, якщо тирсу вже внесли свіжою

Якщо після мульчування рослини почали жовтіти, ситуацію можна виправити. Землю рясно поливають розчином сечовини або збродженої кропиви з розрахунку 30-40 грамів азотного добрива на відро води на кожен квадратний метр. Підживлення проводять кілька разів із інтервалом 10-14 днів, поки листя не поверне природного кольору.