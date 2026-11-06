Внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію за місцем фактичного проживання, навіть без договору оренди. Щоб отримати допомогу з початку опалювального сезону, документи треба подати до 30 листопада.

Субсидії в Україні з листопада перерахують - кому оновлять виплати на комуналку, цікавить багатьох, а ось переселенцям важливо не пропустити дедлайн. Подати документи на житлову субсидію можна до 30 листопада, і тоді допомогу призначать з самого початку опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту прав ВПО Павла Фролова. Ключова деталь: переселенці мають право на субсидію за місцем фактичного проживання, незалежно від того, де зареєстровані.

Хто має право на субсидію і без чого можна обійтися

Договір оренди житла для оформлення субсидії не обов'язковий. Це головне полегшення для ВПО, які часто винаймають квартиру без офіційних паперів. За базовими розрахунками, на допомогу можуть претендувати родини, у яких витрати на житлово-комунальні послуги перевищують 15% сукупного доходу.

Опалювальний період, за який рахують субсидію, триває з 16 жовтня до 15 квітня. Витрати на опалення за жовтень рахують саме з 16 числа, навіть якщо тепло в будинок дали пізніше. Субсидію за жовтень виплачують у листопаді.

Скільки можна отримати і що зміниться після 1 грудня

Точну суму виплати для кожної родини рахує Пенсійний фонд індивідуально, виходячи з доходів і фактичних витрат на комуналку. Якщо подати документи до 30 листопада, субсидію призначать з початку сезону - тобто компенсують витрати за весь період із 16 жовтня.

У разі звернення після 1 грудня допомогу нарахують лише з місяця подання заяви. Тобто ті, хто запізниться, не отримають компенсацію за жовтень і частину листопада. Родинам, яким субсидію призначили ще з травня, повторно звертатися не потрібно - на опалювальний сезон її перерахують автоматично. Виняток - ті, хто отримує субсидію на придбання твердого або рідкого пічного палива.

Які документи потрібні

Для оформлення субсидії ВПО подають заяву та декларацію про доходи членів родини. До них додають паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків і довідку про статус ВПО.

Куди подавати заяву

Документи приймають сервісні центри Пенсійного фонду - особисто або поштою. Також можна звернутися до ЦНАПів та уповноважених осіб громад. Подати заяву можна й онлайн - через вебпортал або застосунок ПФУ, а також через «Дію».

Нагадаємо, 22 жовтня набув чинності новий закон про ВПО, який змінює облік переселенців і підходи до їхньої підтримки. Крім того, у Раді підтримали ідею підвищити допомогу на проживання для ВПО з 1 січня 2027 року.

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