Чинні військовослужбовці можуть виїхати за кордон лише за чітко визначеними підставами, і кожну з них треба підтвердити документами. Пояснюємо, що саме перевіряють прикордонники та які папери підготувати заздалегідь.

Виїзд за кордон для різних категорій чоловіків у 2026 році лишається суворо регламентованим - для військовослужбовців окремої «відпустки за кордоном» без підстави не передбачено. Станом на 1 листопада 2026 року право перетинати кордон мають чоловіки, які належать до 37 визначених категорій, і кожну з них потрібно підтвердити пакетом документів.

Хто з військових може виїхати за кордон

Для чинних військовослужбовців Сил оборони та безпеки головна підстава для виїзду - необхідність лікування за кордоном після поранень і захворювань, отриманих унаслідок російської агресії. Саме ця категорія дає право на перетин державного кордону, але тільки за наявності повного комплекту паперів, які прикордонники перевіряють безпосередньо на пункті пропуску.

Які документи потрібні військовому для лікування за кордоном

Як пояснив адвокат Олександр Дубовий у коментарі УНІАН, військовослужбовцю, якого направили на лікування за кордон, потрібно підготувати три документи:

висновок про необхідність направлення на лікування за кордон;

лист Міністерства охорони здоров'я України з погодженим переліком осіб, яких направили на лікування;

закордонний паспорт.

Без такого комплекту прикордонники не пропустять військовослужбовця навіть за наявності діючого паспорта. Тому папери краще оформити заздалегідь, ще до виїзду до пункту перетину, і звірити, чи ваше прізвище внесли до погодженого МОЗ переліку.

Чому важливо знати свою категорію виїзду

Загальний перелік із 37 категорій, який діє від 1 листопада 2026 року, охоплює не лише військових. Без додаткових спеціальних підстав кордон можуть перетинати чоловіки до 18 років та від 60 років - їм достатньо закордонного паспорта. Чоловіки віком від 18 до 22 років включно також мають право виїзду, але за умови відсутності порушень правил військового обліку.

Решті категорій - від волонтерів гуманітарних організацій до водіїв міжнародних перевезень - доведеться підтверджувати свій статус окремими довідками, витягами з реєстрів або службовими листами. Саме через це перед поїздкою варто уточнити, до якої категорії ви належите і який саме документ підтверджує ваше право на виїзд.

Як підготуватися до перетину кордону

Щоб уникнути повернення з кордону, варто заздалегідь зібрати всі підтверджувальні документи окремою папкою і перевірити їхню чинність. Для військовослужбовців, які їдуть на лікування, ключовим лишається висновок про направлення та погоджений МОЗ перелік - без них закордонного паспорта недостатньо. Перелік чинних категорій і вимоги до документів періодично оновлюються, тож напередодні поїздки варто звірити інформацію з актуальними роз'ясненнями прикордонної служби.

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