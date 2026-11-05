Допомога літнім батькам не означає автоматичного права на відстрочку від мобілізації. Значення мають стан здоров'я матері чи батька та документи, що підтверджують потребу в постійному догляді.

Відстрочка від мобілізації за сімейними обставинами - не автоматична пільга для тих, хто доглядає літніх батьків. Навіть пенсійний вік матері чи батька, наявність діагнозу або спільне проживання ще нічого не гарантують: визначальним є документально підтверджена потреба в постійному сторонньому догляді.

Як нагадує медіапортал «Ветеран», станом на листопад 2026 року потрібно розрізняти дві різні ситуації, для яких закон передбачає окремі умови: постійний догляд за хворими батьками та наявність батька або матері з інвалідністю I чи II групи. Плутати їх не можна, бо й пакети документів, і самі підстави відрізняються.

Дві підстави, які не слід плутати

Постійний догляд за хворими батьком чи матір'ю регулює пункт 9 частини першої статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Головна умова тут - висновок про те, що батьки справді потребують постійного догляду, підтверджений належним медичним документом. Інвалідність при цьому не є обов'язковою умовою.

Інша ситуація - коли батько або мати мають інвалідність I чи II групи: це пункт 13 статті 23. Тут уже ключовою вимогою є відсутність інших невійськовозобов'язаних осіб, які за законом зобов'язані утримувати батька чи матір. Якщо таких утримувачів немає, серед військовозобов'язаних обирають одну особу за вибором батька чи матері з інвалідністю.

Чи заважає наявність брата або сестри

Для постійного догляду за власними батьками порядок не вимагає зазначати в заяві відсутність інших працездатних родичів. Тобто сама наявність брата чи сестри не означає автоматичної відмови. Водночас фактичне здійснення догляду перевіряють - формальної заяви про те, що людина допомагає матері, недостатньо.

Серед винятків для підстави з інвалідністю є випадки, коли інші утримувачі самі мають інвалідність, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (крім домашнього) або відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі.

Як підтвердити потребу в догляді

Починати варто із сімейного або лікуючого лікаря - він підкаже, яке обстеження та оформлення документів потрібні. За роз'ясненням МОЗ, потребу в постійному сторонньому догляді можуть визначати експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування, а у передбачених випадках - лікарсько-консультативні комісії.

У 2026 році застосовується оновлена форма №080-4/о. Звичайна виписка з лікарні або перелік діагнозів не замінюють належного висновку про потребу в догляді.

Які документи підготувати

Для оформлення через постійний догляд за власними батьками знадобляться: паспорт, РНОКПП та військово-обліковий документ заявника; свідоцтво про народження для підтвердження спорідненості; документи про зміну прізвища, якщо дані відрізняються; медичний документ про потребу батька чи матері в постійному догляді; підтвердження отримання компенсації, допомоги чи надбавки на догляд або акт про встановлення факту постійного догляду; копія РНОКПП батька чи матері. Точний перелік визначено в додатку 5 до постанови Кабміну №560.

Де оформити акт про догляд

Якщо виплату на догляд не призначено, для підтвердження його фактичного здійснення потрібно звернутися до уповноваженого виконавчого органу місцевої ради за зареєстрованим або задекларованим місцем проживання батька чи матері. Комісія розглядає заяву протягом 10 календарних днів, відвідує місце проживання та перевіряє обставини. За результатами оформлює акт, який підтверджує факт догляду, але сам по собі ще не є відстрочкою.

Куди подавати заяву на відстрочку - є два основні способи: застосунок «Резерв+» або ЦНАП. Якщо підстава недоступна онлайн чи її неможливо підтвердити через реєстри, документи подають особисто через ЦНАП. Рішення ухвалює ТЦК та СП, а ЦНАП приймає і передає пакет - такий порядок діє з 1 листопада 2025 року.

Після позитивного рішення відомості про відстрочку мають відобразитися в електронному військово-обліковому документі, за потреби його можна роздрукувати. Якщо відстрочка не продовжилася автоматично, варто перевірити актуальність даних у реєстрах - причиною може бути нестача інформації, а не втрата права.

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