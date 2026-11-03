Наявність відстрочки або бронювання не завжди звільняє від проходження військово-лікарської комісії. Окремі категорії військовозобов'язаних зобов'язані пройти медогляд навіть за чинного статусу.

Бронювання та відстрочка від мобілізації в Україні не завжди означають, що військовозобов'язаного не викличуть на військово-лікарську комісію. У територіальних центрах комплектування пояснили, кому все одно доведеться пройти медогляд навіть за чинного статусу.

Військовозобов'язані, які вже отримали діючу відстрочку від мобілізації або подали документи для її оформлення, на ВЛК не направляються. Таке саме правило діє і для заброньованих працівників підприємств, про що роз'яснили у Волинському обласному ТЦК та СП. У територіальних центрах комплектування немає законних підстав викликати на медогляд громадян із підтвердженою бронею.

Однак є важливий виняток. Він стосується громадян, які раніше мали статус «обмежено придатний». Такі особи зобов'язані повторно пройти ВЛК відповідно до оновленого законодавства, навіть якщо мають чинну відстрочку. Крім того, якщо процес бронювання або відстрочки ще триває і не завершений остаточно, у цей перехідний період людину можуть законно направити на медичний огляд.

Проходження медогляду залишається обов'язковим для військовозобов'язаних і резервістів, жінок із медичною або фармацевтичною освітою, осіб, які змінюють статус із призовника на військовозобов'язаного, а також тих, хто проходив попередній огляд понад п'ять років тому. Юристи радять заздалегідь підготувати власні медичні виписки та висновки лікарів, щоб пришвидшити розгляд документів комісією.

Під час дії воєнного стану рішення військово-лікарської комісії про придатність до військової служби діє лише один рік із дня завершення медогляду. Для порівняння, у мирний час цей строк становив п'ять років. Оновлення медичних даних дозволяє державі мати актуальну інформацію про стан здоров'я військовозобов'язаних.

Окремо існує категорія людей, які не повинні проходити ВЛК. Йдеться про громадян України, які мають право не служити в армії, за умови, що раніше вони не були визнані обмежено придатними. Також цей обов'язок не поширюється на осіб, які мають бронювання.

Що робити, якщо викликали на ВЛК попри броню чи відстрочку

Якщо у вас є підтверджена броня або чинна відстрочка, а повістку на медогляд все одно надіслали, варто звернутися до ТЦК із документами, що підтверджують ваш статус. Юристи радять мати при собі витяг із наказу про бронювання або документ про відстрочку. У разі відмови дії посадових осіб можна оскаржити у вищому органі або через суд.

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