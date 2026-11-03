Держава відшкодовує ветеранам з інвалідністю витрати на переобладнання власного автомобіля під їхні потреби. Сума компенсації може сягати 70 000 гривень.

Компенсаційні програми для українців продовжують розширюватися, і цього разу йдеться про водіїв із ветеранської спільноти. Ветерани та ветеранки з інвалідністю можуть повернути частину грошей, витрачених на переобладнання власного автомобіля, - сума відшкодування сягає 70 000 гривень.

Про це повідомляє канал «Дім». Йдеться про компенсацію для людей, які отримали інвалідність внаслідок війни чи бойових дій і тепер потребують автомобіля, пристосованого під їхній фізичний стан.

Що саме покриває компенсація

Гроші можна повернути саме за переобладнання автомобіля, яке робить його зручним і безпечним для людини з інвалідністю. Найчастіше це ручне керування замість стандартного педального, коли ноги не функціонують повною мірою, а також інші адаптації салону та органів керування під потреби конкретної людини.

Верхня межа відшкодування становить 70 000 гривень. Це означає, що якщо вартість робіт із переобладнання виявилася більшою, різницю ветеран доплачує самостійно, а якщо меншою - компенсують фактично витрачену суму.

Хто має право на виплату

Розраховувати на компенсацію можуть ветерани війни та військовослужбовці, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаного із захистом України. Ключова умова - наявність власного автомобіля, який і переобладнують.

Також важливо, щоб переобладнання виконувалося для особистого користування транспортом, а не з комерційною метою. Підтвердженням потреби зазвичай є медичні документи та індивідуальна програма реабілітації.

Як оформити компенсацію

Щоб повернути витрачені кошти, ветерану слід звернутися до уповноваженого органу - зазвичай це територіальне відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю або профільний підрозділ органу соцзахисту за місцем реєстрації. Пакет документів включає заяву, документ, що підтверджує статус ветерана та інвалідність, документи на автомобіль і платіжні документи, які засвідчують витрати на переобладнання.

Разом із заявою подаються посвідчення, довідка МСЕК про групу інвалідності, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та чеки або договір на виконані роботи. Точний перелік документів краще уточнити у відповідному відділенні перед поданням, оскільки він може дещо відрізнятися залежно від регіону.

Розгляд заяви та прийняття рішення про виплату здійснюється після перевірки поданих документів. Кошти перераховуються на банківський рахунок ветерана, вказаний у заяві.

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