Готуєтесь до святкового столу 4 листопада? Домашня ковбаса - це страва, яку під силу опанувати навіть новачку. Розповідаємо, з чого почати, яке м'ясо обрати та як не зіпсувати перший ковбасний шедевр.

Домашня ковбаса здавна була головною прикрасою святкового столу, а в осінні дні, коли завершували заготівлю на зиму, господині починали готувати м'ясні делікатеси. У середу, 4 листопада, багато родин знову зберуться за столом, і саме домашня ковбаса може стати тією стравою, якою ви пишатиметесь перед рідними. До речі, Politeka розповідала про традиції, які українці бережуть 4 листопада.

Процес приготування може лякати тих, хто береться за нього вперше, однак знання кількох базових кроків та правильний підбір інгредієнтів допомагають створити справжній делікатес. Розповідаємо, з чого почати, щоб перший досвід виявився вдалим.

Яке м'ясо обрати

Все починається з правильного вибору м'яса - від його якості залежать і смак, і безпека готової страви. М'ясо має бути свіжим, яскраво-червоного кольору, без темних плям і стороннього запаху. Оптимальне співвідношення - 70% м'яса та 30% жиру, адже саме жир надає ковбасі соковитості й аромату.

Класичний варіант - свинина, особливо лопаткова частина, яка містить достатньо жиру. Яловичина підійде тим, хто віддає перевагу піснішим стравам, але її краще поєднувати зі свининою. Для легких ковбас беруть куряче м'ясо чи індичку, проте їх обов'язково доповнюють жирнішими компонентами, бо самі по собі вони занадто пісні.

Оболонки та спеції

Оболонки бувають натуральними та синтетичними. Натуральні, виготовлені зі свинячих, яловичих або баранячих кишок, надають ковбасі традиційного вигляду й смаку - перед використанням їх треба ретельно промити і замочити. Синтетичні оболонки зручніші, але не дають того самого смаку, тому їх частіше використовують для варених ковбас.

Зі спецій базовий набір такий: сіль, чорний перець, часник і паприка, яка дає гарний колір. Для східних ноток додають кумин чи зіру, а для теплого пряного аромату - мускатний горіх. Любителі експериментів можуть всипати розмарин, тим'ян або орегано.

Як формувати ковбасу

М'ясо нарізають шматочками по 2-3 см і подрібнюють на м'ясорубці з великою решіткою, а потім для однорідності - з меншою. Весь процес тримають за низької температури, близько 0-4 градусів, щоб запобігти розмноженню бактерій. Фарш ретельно вимішують зі спеціями руками або міксером.

Оболонку замочують і промивають, а потім за допомогою ковбасного шприца акуратно набивають фаршем. Важливо не переповнювати її, інакше вона лусне під час термічної обробки. Кожну ковбасу підколюють голкою, щоб випустити повітря, і формують у рівні частини, залишаючи запас на кінцях.

Чим готувати ковбасу

Запікання в духовці за температури 180-200 градусів дає ароматну скоринку. Варіння у воді чи бульйоні при 85-90 градусах зберігає соковитість і ніжну текстуру. Копчення буває гарячим, при 70-100 градусах, або холодним, нижче 30 градусів - останнє триває довше, але дає насичений аромат і допомагає зберігати продукт.

Як зберігати готову ковбасу

У холодильнику ковбаса, загорнута в пергамент чи вакуумну упаковку, зберігається до тижня. Не варто тримати її в пластикових пакетах, які затримують вологу. У морозилці, в фользі або вакуумі, вона не втрачає смаку кілька місяців.

Подають домашню ковбасу з картопляним пюре чи гречкою, квашеними огірками, капустою та гірчицею або часниковим соусом. Така страва 4 листопада точно стане прикрасою столу, а перший вдалий досвід надихне готувати її знову.

Раніше Politeka повідомляла, кого вітати з іменинами 3 листопада та що віщують прикмети.

Також Politeka писала про традиції, які українці насправді бережуть 4 листопада.