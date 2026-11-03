Скраплений газ на українських АЗС найближчим часом може перетнути позначку 60 гривень за літр через дефіцит ресурсу в Європі.

Автогаз в Україні продовжує дорожчати - ціна скрапленого газу на автозаправних станціях уже найближчим часом може перетнути позначку 60 гривень за літр. Такий прогноз дав директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

Причина - гострий дефіцит ресурсу на європейському ринку та блокування південних шляхів імпорту. За словами експерта, нестача пального виникла через зростання попиту і перерозподіл обсягів скрапленого газу на користь азійського регіону, де виробникам пропонують вищі ціни.

Чому автогаз дорожчає

Окремо на ринок давить зупинка імпорту через річку Дунай. Постачання цим маршрутом призупинили з міркувань безпеки, і це одразу позначилося на наявності ресурсу всередині країни.

Найбільших труднощів зазнають регіональні компанії, які не мають довгострокових контрактів, тоді як мережі АЗС змушені закуповувати газ за підвищеними європейськими прайсами. Ситуацію посилить і очікуване чергове підвищення цін алжирським виробником Sonatrach.

Скільки коштує літр на АЗС

Станом на 2 листопада великі мережі автозаправних станцій переглянули вартість окремих видів пального. За добу дизельне пальне й автогаз подорожчали на 1 гривню за літр, хоча бензин і дизель у частині мереж навіть дещо здешевшали.

Середня вартість бензину А-95 у семи представлених мережах становить близько 90,91 гривні за літр, дизельного пального - 105,79 гривні за літр. Автогаз наразі торгується помітно дешевше, але розрив стрімко скорочується.

Динаміка за останній місяць це підтверджує: з 30 вересня до 30 жовтня 2026 року найбільше в Україні подорожчав саме автогаз - на 11-14,40 гривні за літр. Дизель за місяць додав у ціні від 4,91 до 9 гривень за літр, тоді як бензин А-95 подорожчав не в усіх мережах.

Раніше Politeka повідомляла, дизель подорожчав до 104,5 грн за літр.

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