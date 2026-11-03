Понад три тисячі захисників, які повністю або частково втратили зір на війні, отримають разову грошову допомогу від держави - до 95 тисяч гривень.

Виплати для військових в Україні поповнилися новою програмою - понад три тисячі захисників, які повністю або частково втратили зір на війні, отримають разову грошову допомогу від держави.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, розмір допомоги становить до 95 тисяч гривень. На ці гроші можна придбати побутову техніку та спеціальні пристрої, які полегшують життя людям із порушеннями зору.

Хто може отримати допомогу

Програма розрахована на ветеранів, які повністю або частково втратили зір під час бойових дій. Йдеться про понад три тисячі захисників. Допомога є разовою - її виплачують один раз, а не щомісяця.

«Виплати здійснюватимуться до 1 листопада 2027 року. Використати отримані кошти можна буде до 1 грудня 2027 року», - зазначив Корецький.

На що можна витратити гроші

Кошти призначені для придбання побутової техніки та спеціальних пристроїв, які допомагають людям із втратою зору в побуті. Це можуть бути пристрої для читання, озвучені побутові прилади та інше обладнання, що робить життя комфортнішим.

Програму втілюють разом із Червоним Хрестом України. Водночас уряд і партнери шукають додаткові кошти, щоб розширити підтримку ветеранів.

Як оформити виплату

Деталі оформлення допомоги уряд обіцяє оприлюднити додатково. Ветеранам із порушеннями зору варто звертатися до органів соціального захисту за місцем реєстрації або до ветеранських організацій, які допоможуть зібрати необхідні документи. Зазвичай для таких програм потрібні документи, що підтверджують статус ветерана та інвалідність, пов'язану з втратою зору.

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