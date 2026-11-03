4 листопада 2026 року (середа) православні віряни відзначають Введення до храму Пресвятої Богородиці. Розповідаємо, що це за свято, кого вшановують, які традиції та прикмети пов'язані з цим днем і чого не варто робити.

Церковне свято 3 листопада добігає кінця, а вже завтра, 4 листопада 2026 року (середа), православні віряни в Україні відзначатимуть Введення до храму Пресвятої Богородиці - одне з великих Богородичних свят церковного року.

Введення до храму Пресвятої Богородиці - це свято, яким християни згадують подію з дитинства Діви Марії. У народі його знають ще як Третю Пречисту: в українській традиції є три великі свята, пов'язані з Богородицею, і Введення завершує цей ряд.

За церковним переказом, батьки Марії - праведні Йоаким та Анна - довгі роки не мали дітей. Вони молилися до Бога й пообіцяли, що присвятять майбутню дитину служінню Господу. Коли в подружжя народилася донька, батьки стримали свою обітницю.

Коли дівчинці виповнилося три роки, Йоаким та Анна привели її до Єрусалимського храму. За переказами, маленька Марія самостійно піднялася храмовими сходами, а первосвященник зустрів її та ввів до святині. Ця подія стала символом особливого покликання Марії та початком її духовного шляху.

Традиції й прикмети свята

На Введення віряни традиційно йдуть до церкви та беруть участь у богослужінні. У молитвах до Богородиці просять захисту для родини, здоров'я для дітей, миру і добробуту в домі. Після служби заведено проводити час із близькими.

У народному календарі Введення сприймали як своєрідну межу між осінню та зимою. Наші предки пов'язували з цим днем чимало погодних прикмет і вважали, що саме з Введення природа остаточно входить у зимовий період.

Що не варто робити на Введення

Свято не варто зводити лише до переліку побутових заборон, однак на Введення радять уникати сварок, образ, лихослів'я та недобрих вчинків. Не прийнято відмовляти в допомозі тим, хто її потребує. Передусім це час для молитви, спокою, примирення і турботи про ближніх.

Особливого значення цього дня набувають добрі справи. Можна допомогти тим, хто потребує підтримки, приділити увагу рідним або присвятити більше часу молитві й духовним роздумам. Оскільки свято припадає на період посту, віряни, які його дотримуються, зважають на встановлені церквою правила.

Раніше Politeka повідомляла, церковне свято 2 листопада: кого вшановують віряни та чого не варто робити.