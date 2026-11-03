Середня ціна бензину А-95 сягнула близько 91 грн за літр, а за місяць найбільше подорожчав автогаз. Водії дедалі частіше економлять на шинах і ремонті, щоб залишатися за кермом.

Ціни на пальне на українських АЗС знову пішли вгору: середня вартість бензину А-95 у великих мережах становить близько 90,91 грн за літр, а дизельне пальне вже коштує в середньому 105,79 грн. Через таке подорожчання українські водії змушені економити на шинах, ремонті та обслуговуванні авто, аби лиш залишатися на ходу.

Найбільше за останній місяць зросла ціна автогазу. Як повідомляє консалтингова група «А-95», скраплений газ на українських АЗС найближчим часом може перетнути позначку 60 грн за літр на тлі гострого дефіциту ресурсу в Європі та блокування південних шляхів імпорту.

Скільки коштує літр пального зараз

За даними моніторингу АЗС, станом на початок листопада ситуація виглядає так: середня ціна бензину А-95 у семи представлених мережах - близько 90,91 грн/л, дизельного пального - 105,79 грн/л. За добу дизель і автогаз подорожчали на 1 грн за літр, тоді як бензин у частині мереж навіть дещо здешевшав.

Куди йдуть ціни далі

Директор «А-95» Сергій Куюн пояснює, що нестача автогазу зумовлена зростанням попиту та перерозподілом обсягів скрапленого газу на користь азійського регіону, де виробникам пропонують вищі ціни. Додатковий тиск створює зупинення імпорту через річку Дунай з міркувань безпеки.

Найбільших труднощів зазнають регіональні компанії, тоді як мережі АЗС змушені закуповувати ресурс за підвищеними європейськими прайсами. Очікуване чергове підвищення цін алжирським виробником Sonatrach спричинить подальше зростання вартості автогазу на ринку.

Як змінилися ціни за місяць

За період з 30 вересня до 30 жовтня 2026 року найбільше в Україні подорожчав автогаз - на 11-14,40 грн/л. Дизельне пальне за місяць додало в ціні від 4,91 до 9 грн/л, тоді як бензин А-95 подорожчав не в усіх мережах АЗС.

Саме через таку динаміку водії дедалі частіше відкладають заміну шин і плановий ремонт: спершу доводиться заплатити за пальне, а вже потім думати про стан автомобіля. Близько 90 грн за літр бензину - це новий психологічний рубіж, який змушує українців переглядати свої маршрути і звички за кермом.

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