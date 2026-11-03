У середу, 4 листопада 2026 року, за календарем Православної Церкви України вшановують особливу святиню, пов'язану з давнім Києвом, та згадують важливу подію XI століття.

Листопад за календарем Православної Церкви України насичений важливими датами. Напередодні Politeka розповідала, яке церковне свято 3 листопада відзначали в Україні та кого тоді вітали з іменинами. У середу, 4 листопада 2026 року, віряни відзначають день, який особливо близький для давньої столиці України - Києва. Цього дня згадують одразу дві події, пов'язані з головним собором і святинею міста.

Як повідомляє прес-служба ПЦУ, 4 листопада відзначають день пам'яті освячення собору Святої Софії у Києві, яке відбулося ще в XI столітті. Цей храм заклали за часів князя Ярослава Мудрого, і він став однією з найвизначніших святинь Київської Русі.

Ікона «Оранта» - давній символ захисту українців

У той самий день вшановують ікону Божої Матері «Оранта», відому як «Непорушна стіна». У ПЦУ пояснили, що цей образ є давнім символом заступництва, захисту та піклування про наш народ.

Мозаїчне зображення Оранти, яке збереглося у Софійському соборі, вважається одним із найдавніших у християнському світі. Згідно з народними віруваннями, поки «Непорушна стіна» стоїть у Києві, місто й країна перебувають під особливим захистом Богородиці.

Інші важливі дати листопада

Окрім 4 листопада, у найближчі тижні на вірян чекає ще кілька визначних днів. 8 листопада відзначають Собор архистратига Михаїла та інших небесних сил безплотних, а 21 листопада - дванадесяте свято Введення в храм Пресвятої Богородиці.

Ключовою подією місяця стане початок Різдвяного посту, який у 2026 році розпочинається 15 листопада. Сорокаденний піст готує вірян до зустрічі одного з найважливіших християнських свят - Різдва Христового.

Традиції та прикмети 4 листопада

Для вірян цей день - нагода завітати до храму, щоб помолитися перед образом Оранти та подякувати за заступництво. Особливого значення день має для киян, адже Софійський собор - знакова пам'ятка столиці.

У народній традиції до ікони Божої Матері «Непорушна стіна» зверталися з молитвами про захист дому, родини та міста від небезпек. Вважалося, що заступництво Оранти оберігає від ворогів і всякого лиха.

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