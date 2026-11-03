Пенсійний фонд активніше звіряє дані через реєстри, тож приховане працевлаштування чи застаріла адреса у справі можуть обернутися відрахуванням переплати з майбутніх пенсій.

Пенсія в жовтні зменшилася через утримання ПФУ не в усіх випадках була помилкою фонду - останній місяць осені приніс частині українців не лише автоматичні бонуси, а й ризик несподіваних штрафів. Щоб не довелося повертати гроші державі, варто заздалегідь переконатися, що всі документи актуальні.

Про це повідомляють представники Пенсійного фонду України. Загального автоматичного перерахунку виплат у листопаді не буде, однак окремі категорії громадян усе ж отримають індивідуальні надбавки - за стаж, вікові бонуси та територіальні виплати.

Хто отримає надбавку за стаж у листопаді

Надбавки нараховуються напряму залежно від актуальності ваших даних. Якщо після останнього перерахунку ви встигли накопичити 24 місяці нового страхового стажу, держава зобов'язана підвищити пенсію. Тим, хто подав заяву до 15 жовтня включно, оновлені суми надійшли вже за жовтень. Якщо документи подали пізніше, підвищені виплати почнуть нараховуватися лише з 1 листопада.

Чому про звільнення треба повідомити за 10 днів

У кожного пенсіонера є рівно 10 днів, щоб повідомити Пенсійний фонд про працевлаштування або звільнення. Якщо факт роботи приховати, система все одно виявить його через податкову звітність - тоді виникне переплата, яку з вас почнуть вираховувати в примусовому порядку.

Водночас після офіційного звільнення ви отримуєте право на додаткові соціальні гарантії, зокрема виплати на утримання дітей, які не призначаються працюючим особам.

Автоматичні вікові бонуси: скільки додадуть

У листопаді діє програма щомісячних вікових доплат, за якими нікуди ходити не потрібно. Громадянам від 70 до 74 років додають до 300 гривень, від 75 до 79 років - до 456 гривень, а довгожителі від 80 років отримають до 570 гривень. Головна умова - загальна пенсія не має перевищувати 10 340,35 гривні.

Що робити переселенцям з окупованих територій

Особливу увагу звертають на пенсіонерів, які виїхали з тимчасово окупованих територій. Терміново перевірте, яка саме адреса зазначена у пенсійній справі. Якщо там досі числиться адреса на окупованій території, слід подати заяву про переведення виплат за фактичним місцем проживання через найближчий сервісний центр або онлайн-портал ПФУ.

Жорсткий моніторинг даних триває вже не перший місяць. ПФУ активно звіряє інформацію через систему "Трембіта" з реєстрами податкової служби та МВС. Якщо фонд виявляє, що людина отримує надбавки для непрацюючих, але при цьому має дохід, з її майбутніх пенсій можуть щомісячно відраховувати до 20% для погашення боргу перед державою.

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