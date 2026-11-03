Пенсионный фонд активнее сверяет данные через реестры, поэтому скрытое трудоустройство или устаревший адрес в деле могут обернуться вычетом переплаты из будущих пенсий.

Пенсия в октябре уменьшилась из-за удержания ПФУ не во всех случаях была ошибкой фонда - последний месяц осени принес части украинцев не только автоматические бонусы, но и риск неожиданных штрафов. Чтобы не пришлось возвращать деньги государству, стоит заранее убедиться, что все документы актуальны.

Об этом сообщают представители Пенсионного фонда Украины. Общего автоматического перерасчета выплат в ноябре не будет, однако отдельные категории граждан все же получат индивидуальные надбавки - за стаж, возрастные бонусы и территориальные выплаты.

Кто получит надбавку за стаж в ноябре

Надбавки начисляются напрямую в зависимости от актуальности ваших данных. Если после последнего перерасчета вы успели накопить 24 месяца нового страхового стажа, государство обязано повысить пенсию. Тем, кто подал заявление до 15 октября включительно, обновленные суммы поступили уже за октябрь. Если документы подали позже, повышенные выплаты начнут начисляться только с 1 ноября.

Почему об увольнении нужно уведомить за 10 дней

У каждого пенсионера есть ровно 10 дней, чтобы уведомить Пенсионный фонд о трудоустройстве или увольнении. Если факт работы скрыть, система все равно обнаружит его через налоговую отчетность - тогда возникнет переплата, которую с вас начнут вычитать в принудительном порядке.

Зато после официального увольнения вы получаете право на дополнительные социальные гарантии, например выплаты на содержание детей, которые не назначаются работающим лицам.

Автоматические возрастные бонусы: сколько добавят

В ноябре действует программа ежемесячных возрастных доплат, за которыми никуда ходить не нужно. Гражданам от 70 до 74 лет добавляют до 300 гривен, от 75 до 79 лет - до 456 гривен, а долгожители от 80 лет получат до 570 гривен. Главное условие - общая пенсия не должна превышать 10 340,35 гривны.

Что делать переселенцам с оккупированных территорий

Особое внимание уделяют пенсионерам, которые выехали с временно оккупированных территорий. Срочно проверьте, какой именно адрес указан в пенсионном деле. Если там до сих пор значится адрес на оккупированной территории, следует подать заявление о переводе выплат по фактическому месту жительства через ближайший сервисный центр или онлайн-портал ПФУ.

Жесткий мониторинг данных продолжается уже не первый месяц. ПФУ активно сверяет информацию через систему "Трембита" с реестрами налоговой службы и МВД. Если фонд выявляет, что человек получает надбавки для неработающих, но при этом имеет доход, из его будущих пенсий могут ежемесячно вычитать до 20% для погашения долга перед государством.

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