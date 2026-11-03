Для домохозяйств с электроотоплением действует льготный тариф на свет - 2,64 грн за кВт·ч, но только в пределах 2000 кВт·ч в месяц. Все, что потреблено сверх лимита, придется оплачивать по полной цене 4,32 грн за кВт·ч.

С началом отопительного сезона счета за отопление и газ заметно растут, поэтому украинцы ищут способы платить меньше. Тарифы на отопление и свет в осенне-зимний период особенно важны, ведь для домохозяйств с электроотоплением действует льготная цена на электроэнергию, которая имеет жесткий месячный лимит.

Как напоминают в Новини.LIVE, владельцы электроотопления платят за свет всего 2,64 грн за кВт·ч, но только если потребляют не более 2000 кВт·ч в месяц. Все, что превышает этот лимит, рассчитывают уже по полному тарифу - 4,32 грн за кВт·ч. То есть каждый «лишний» киловатт стоит на 1,68 грн дороже, чем в пределах лимита.

Зимой электроотопление может спокойно выйти за 2000 кВт·ч, особенно в больших домах или при сильных морозах. Поэтому перед сезоном стоит проверить, сколько именно киловатт в месяц потребляет домохозяйство, - эти данные есть в личном кабинете энергопоставщика или в предыдущих платежках.

Уменьшить финансовую нагрузку помогают и компенсации на коммунальные услуги. Для отдельных категорий граждан государство покрывает часть счетов: в некоторых случаях речь идет о возмещении 25% стоимости, но скидка может достигать и 100% потребленных услуг - в зависимости от категории и уровня доходов домохозяйства.

Что делать, если батареи едва теплые, а счет выставили полный

Закон «О жилищно-коммунальных услугах» и постановление Кабмина от 27.12.2018 № 1145 дают потребителю право на перерасчет, если услуга предоставлена некачественно. Сначала убедитесь, что проблема именно в теплоснабжении, а не в воздушной пробке в системе отопления.

Дальше алгоритм такой: подайте обращение в обслуживающую компанию (ЖЭК или ОСМД) и поставщику тепла; согласуйте дату комиссии, которая осмотрит помещение и составит акт о качестве услуги; попросите сделать перерасчет платежки. Если обращение игнорируют, пригласите двух свидетелей, например соседей, и самостоятельно составьте акт в произвольной форме, заверьте его подписями и передайте в ЖЭК/ОСМД и теплопоставщику. Если и это не помогло, жалуйтесь в территориальный орган Госпродпотребслужбы по месту жительства.

Специалисты АО «Полтавагаз» также советуют простые способы уменьшить платежки: осмотреть окна и двери на щели и сквозняки, заменить уплотнители, не закрывать радиаторы плотными шторами или мебелью и поддерживать комфортную температуру без перегрева. Отдельно обратите внимание на газовые приборы: устаревшее оборудование со временем потребляет больше газа, поэтому его замена на энергоэффективное может окупиться.

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