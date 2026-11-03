Журналисты сравнили цены на куриные яйца и хлеб в Украине и Польше на начало ноября. Яйца за границей оказались примерно вдвое дороже, а вот на хлебе поляки могут сэкономить.

Цены на продукты в Украине продолжают давить на кошельки - НБУ ухудшил прогноз инфляции до 12,5%, на это влияют топливо и обстрелы. В преддверии ноября журналисты Новини.LIVE сравнили, сколько стоят куриные яйца и хлеб в отечественных супермаркетах и в польских магазинах: по одним позициям Украина дешевле, по другим - нет.

Куриные яйца категории С1 на начало ноября в украинских супермаркетах стоят в среднем 73-76 гривен за упаковку, свидетельствуют данные Минфина. Самые дешевые предложения начинаются от 58,40 грн в АТБ (со скидкой - 53,90 грн) и от 52,90 грн в «Варусе» (по акции - 49,90 грн). Если покупать яйца поштучно, на десяток можно потратить не более 30 гривен.

Сколько стоят яйца в Польше

В то же время в популярной польской сети Biedronka обычную упаковку яиц продают в среднем за 12,99 злотых, что составляет около 149 гривен. То есть разница с украинской ценой достигает примерно 100 гривен в пользу отечественных магазинов, хотя в некоторых локальных супермаркетах Польши можно найти более выгодные варианты.

Цены на хлеб: где дешевле

Цена хлеба в Украине зависит от производителя. Средняя стоимость батона (450 г) достигает 35,45 грн, пшеничный нарезной хлеб (650 г) стоит около 50 грн, а ржаной (500 г) - около 40 грн.

В Польше выбор хлеба шире: нарезной хлеб 550 г продают по 2,78 злотых (примерно 32 грн), тостовый 400 г - по 5,29 злотых (61 грн), а большой нарезной 900 г - по 7,89 злотых (90 грн). Следовательно, на хлебе поляки часто могут сэкономить по сравнению с украинскими ценами, в отличие от ситуации с яйцами.

Что будет с ценами на хлеб дальше

Тем временем в Украине хлеб может подорожать в среднем на 6-10% до конца 2026 года, предупредил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. Причина - рост себестоимости, в частности из-за расходов на электроэнергию и логистику.

По его словам, компаниям приходится самостоятельно доставлять продукцию в магазины, супермаркеты и торговые центры, поэтому транспортные расходы весьма ощутимы. Производители вынуждены компенсировать эту часть бюджета повышением цен на хлеб, добавил он.

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