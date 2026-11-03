В Украине меняют правила назначения базовой социальной помощи: выплаты будут предоставлять на три, шесть месяцев, год или пожизненно - в зависимости от обстоятельств семьи.

Социальные выплаты в Украине вскоре будут назначать по единым правилам: закон о базовой социальной помощи подписан, поэтому вместо нескольких отдельных выплат введут одну, а ее продолжительность будет зависеть от того, в какой ситуации оказалась семья.

Президент Украины подписал Закон №5012-IX «О базовой социальной помощи» 28 октября 2026 года, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Верховную Раду. Документ вводит единый подход к государственной поддержке малообеспеченных семей и семей в кризисных ситуациях.

На какой срок будут назначать помощь

Продолжительность выплат напрямую будет зависеть от обстоятельств семьи. Закон предусматривает четыре срока назначения помощи:

три месяца - семьям, оказавшимся в кризисной ситуации;

шесть месяцев - семьям в сложных жизненных обстоятельствах;

один год - многодетным семьям;

пожизненно - отдельным категориям лиц, определенным законодательством.

В то же время Кабинет Министров сможет устанавливать случаи, когда помощь, назначенную на шесть месяцев, автоматически продлевают еще на полгода. Таким образом, для части семей срок поддержки фактически возрастает до года.

Как будут определять сумму выплат

Базовая социальная помощь будет ежемесячной денежной выплатой. Ее размер будут рассчитывать индивидуально - с учетом состава семьи, среднемесячного совокупного дохода и имущественного положения.

При оценке потребностей семьи будут учитываться сведения из государственных электронных реестров и информационных ресурсов. Такой подход должен помочь определять право на поддержку с учетом реального материального положения семьи, а не только на основании поданных документов.

Отдельно закон предусматривает важную оговорку: сумма базовой социальной помощи не может быть меньше общего размера государственной поддержки, которую семья или человек получали на день обращения. То есть людей, которые уже получают выплаты, не лишат части средств при переходе.

Какие выплаты объединят в новую систему

Переход на базовую социальную помощь будет происходить постепенно. В течение 2028 года на новый механизм смогут перейти получатели отдельных видов государственной поддержки:

помощи малообеспеченным семьям;

пособия на детей одиноким матерям;

пособия на детей в многодетных семьях;

временной государственной помощи детям в предусмотренных законом случаях;

государственной социальной помощи лицам без права на пенсию и лицам с инвалидностью.

То есть несколько разных направлений поддержки сведут в единую систему, чтобы упростить ее администрирование и сделать прозрачнее для получателей.

Когда заработают новые правила

Закон вступает в силу с 1 января 2028 года. Именно с этой даты начнется внедрение нового механизма назначения базовой социальной помощи. В течение 2028 года получатели определенных видов соцподдержки смогут постепенно перейти на новую систему.

Финансирование выплат предусмотрено за счет средств государственного бюджета, а также других разрешенных законодательством источников.

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