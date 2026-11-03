Во вторник большинство регионов еще обойдется без существенных осадков, но осеннее тепло уже угасает: днем столбики термометров будут держаться в пределах +4...+9°, а более приятные показатели останутся только на юго-востоке. Этот день станет последним тихим рубежом перед волной холодов.

Ноябрьское похолодание в Украине уже совсем рядом, поэтому вторник 3 ноября фактически окажется последним относительно тихим днем перед ощутимым снижением температуры по всей стране.

Как сообщает «Погода УНИАН», 3 ноября большинство регионов обойдется без существенных осадков, но погода будет сырой и пасмурной. Дневные показатели останутся в пределах +4°...+9°, а более приятный температурный режим сохранится только на юго-востоке, где столбики термометров еще смогут подняться до +10°...+15°.

Где еще будет тепло

Последние по-настоящему теплые градусы синоптики прогнозируют на юге и востоке страны. В Одессе днем - до +13°, в Херсоне, Николаеве и Запорожье - также около +13°. В Днепре и Харькове ожидают +12°.

Теплее всего будет на востоке: в Краматорске и Северодонецке воздух прогреется до +14°, а в Симферополе будет колебаться в пределах +11°...+15°.

Температура по областям

В центральных и северных регионах уже ощутимо прохладнее. В Киеве днем до +10°, в Житомире - до +8°, в Чернигове - +8°...+9°, в Сумах - около +11°. Винница и Черкассы будут держаться на уровне +9°...+12°, Кропивницкий и Полтава - до +12°.

Западные области самые холодные: в Ровно и Луцке днем лишь до +8°, во Львове, Тернополе и Хмельницком - не выше +7°, в Ивано-Франковске - до +8°. Приятнее всего на западе в Ужгороде, где воздух прогреется до +12°.

Что дальше

День 3 ноября станет последним тихим рубежом перед очередным температурным пике: уже с 4-5 ноября в Украине ожидают ощутимое и резкое похолодание, а местами и ночные морозы со снегом.

Как подготовиться к заморозкам

Пока тепло еще держится, синоптики советуют закрыть мелкие бытовые и автомобильные вопросы. Водителям стоит заменить летнюю резину на зимнюю: даже без снега при температуре ниже +7° летний протектор дубеет и увеличивает тормозной путь. Также стоит проверить омыватель и залить незамерзающую жидкость.

Владельцам частных домов советуют слить воду из уличных кранов, поливочных шлангов и систем капельного орошения, чтобы избежать разрыва труб во время первых ночных заморозков.

Ранее Politeka сообщала, Одесскую область накроет похолодание: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 3 по 9 ноября.

Как сообщала Politeka, Киевскую область накроют дожди с похолоданием: синоптики дали прогноз погоды на неделю со 2 по 8 ноября.