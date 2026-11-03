Семьи защитников, пропавших без вести при особых обстоятельствах, могут получить от государства компенсацию за поврежденное в результате боевых действий жилье. Но из-за особого статуса владельца процедура имеет нюансы, отличающие ее от стандартной программы «єВідновлення».

Жилье для военных: как получить его законно, когда оно пострадало от боевых действий - вопрос, с которым сталкивается все больше семей. Особенно тяжело тем, чей родной защитник имеет статус пропавшего без вести при особых обстоятельствах: жилье физически пострадало, но формально принадлежит человеку, который не может самостоятельно подать заявление.

Государство предусмотрело для таких случаев отдельный механизм. Семьи военнослужащих, пропавших без вести при особых обстоятельствах, могут получить денежную компенсацию за поврежденное в результате боевых действий жилье - речь идет о программе, работающей через приложение и судебные решения.

Почему пропавший без вести владелец - это особая ситуация

В стандартной программе «єВідновлення» компенсацию за поврежденное жилье может оформить сам владелец через «Дію»: подать сообщение о повреждении, дождаться обследования комиссией и получить средства на карту «єВідновлення». Но если владелец пропал без вести, он не может ни зайти в приложение, ни подписать ни одного заявления.

В таком случае право действовать от имени пропавшего без вести защитника переходит к его законному представителю. Им может стать один из членов семьи - муж или жена, родители или совершеннолетние дети. Но для этого нужно соответствующее решение суда об установлении опеки над имуществом пропавшего без вести или о признании его безвестно отсутствующим.

Кто может оформить компенсацию вместо защитника

Право подать заявление вместо пропавшего без вести военного имеют его родные, но только после оформления в суде одного из двух статусов:

назначение опекуна над имуществом пропавшего без вести;

признание лица безвестно отсутствующим - тогда право на управление имуществом получает определенный законом представитель.

Именно судебное решение становится тем «ключом», который открывает доступ к компенсации. Без него ни приложение «Дія», ни комиссия органа местного самоуправления не примут заявление от третьего лица - даже от ближайшего родственника.

Какие выплаты предусмотрены за поврежденное жилье

Размер компенсации зависит от степени повреждения, которую определяет специальная комиссия после обследования жилья. Для поврежденного, но пригодного к восстановлению жилья средства направляются на ремонтные работы - их можно потратить исключительно на строительные материалы и услуги подрядчиков через карту «єВідновлення» в банках-партнерах.

Если жилье разрушено полностью и восстановлению не подлежит, вместо денег на ремонт выдается жилищный сертификат. Им можно оплатить новое жилье - квартиру, дом или инвестировать в строительство. Сумма сертификата рассчитывается индивидуально, в зависимости от площади утраченного жилья и стоимости квадратного метра в регионе.

Что делать, если жилье пропавшего без вести пострадало

Порядок действий для семьи, чей защитник пропал без вести, но его жилье пострадало от боевых действий, выглядит так:

получить в суде решение об опеке над имуществом или о признании владельца безвестно отсутствующим;

подать сообщение о повреждении жилья - через «Дію» или непосредственно в орган местного самоуправления;

дождаться обследования комиссией, которая зафиксирует повреждения и определит сумму компенсации;

получить средства на ремонт или сертификат на новое жилье.

Важно сохранить все документы, подтверждающие право собственности пропавшего без вести защитника на жилье, а также документы, удостоверяющие его статус. Именно они станут основанием для рассмотрения заявления компенсационной комиссией.

Какие документы понадобятся

Для оформления компенсации вместо пропавшего без вести военного семье нужно собрать пакет, в который обычно входят: судебное решение об опеке над имуществом или о безвестном отсутствии, паспорт и код заявителя, документ о родственной связи с владельцем, правоустанавливающие документы на жилье и документ, подтверждающий статус пропавшего без вести защитника. Точный перечень стоит уточнить непосредственно в комиссии местного совета, поскольку он может различаться в зависимости от региона.

Куда обращаться за помощью

Первый шаг - заявление в суд для установления опеки над имуществом пропавшего без вести. После этого заявление о компенсации можно подать через приложение «Дія» или непосредственно в орган местного самоуправления по месту расположения поврежденного жилья. Рассматривает заявление и определяет размер выплаты специальная комиссия, созданная при местном совете.

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