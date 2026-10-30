З 17 липня 2026 року в Україні діють оновлені правила державної іпотеки "єОселя". Кабмін розширив перелік тих, хто може отримати кредит під 3% річних, збільшив нормативну площу житла та дозволив використовувати житлові сертифікати як перший внесок.

Житло для військових знову стало доступнішим - уряд оновив правила державної іпотечної програми "єОселя". Нові норми стосуються розміру кредиту, площі квартир та переліку пільгових категорій, які можуть позичити гроші під мінімальний відсоток. Частина змін набула чинності ще 17 липня 2026 року, повідомляє Politeka.

Зміни передбачені постановою Кабінету Міністрів №794. Вони покликані зробити програму доступнішою для сімей із дітьми, ветеранів війни та інших пільговиків. Рішення також розширює вибір квартир, які відповідають вимогам державної іпотеки.

Хто тепер може отримати кредит під 3% річних

Пільгова ставка у 3% річних, як і раніше, діє протягом перших десяти років кредитування, після чого зростає до 6%. Раніше нею могли скористатися військовослужбовці, медики, педагоги та науковці. Тепер до переліку додали ветеранів війни, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни, а також членів сімей загиблих ветеранів та полеглих Захисників і Захисниць України.

Для внутрішньо переміщених осіб зберігаються окремі умови: 7% річних на перші десять років із подальшим підвищенням ставки до 10%. Це не стосується військовослужбовців, які отримують кредит за загальними умовами під 3%.

Як змінилися нормативи площі житла

Однією з найважливіших змін стало збільшення нормативної площі. Для квартири тепер норматив становить 52,5 квадратного метра для однієї особи, 73,5 квадратного метра для сім'ї із двох або трьох осіб та додатково по 21 квадратному метру на кожного наступного члена родини.

Для індивідуальних житлових будинків нормативи також підвищили: для однієї особи - 62,5 квадратного метра, для сім'ї із двох або трьох осіб - 83,5 квадратного метра, плюс ще 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї. Раніше, з лютого 2026 року, норматив був однаковим - 52,5 квадратного метра для всіх, із допустимим перевищенням лише на 10%.

Відтак тепер до складу сім'ї враховуються діти віком до 21 року, тоді як раніше граничний вік становив 18 років. Це особливо важливо для родин, де повнолітні діти продовжують навчання або проживають разом із батьками.

Житлові сертифікати тепер можна використати як перший внесок

Ще одне нововведення стосується житлових ваучерів, які держава надає окремим категоріям громадян як компенсацію за втрачене або знищене житло. Відтепер їх дозволено використовувати як перший внесок під час оформлення кредиту за програмою "єОселя".

Водночас уряд встановив важливе обмеження: якщо кредит уже оформлено, погасити його коштами житлового ваучера неможливо. Сертифікат можна використати лише на етапі придбання нерухомості, що має зменшити фінансове навантаження на покупців.

Як оформити кредит на житло

Для участі в програмі "єОселя" необхідно подати заявку через портал або застосунок "Дія", заповнивши анкету та надавши документи, що підтверджують належність до пільгової категорії. Після перевірки банк-партнер ухвалює рішення про видачу кредиту, а заявник обирає житло, що відповідає вимогам програми за площею та роком введення будинку в експлуатацію.

Слід зважати, що для кредитування під 3% у більшості регіонів можна придбати житло лише в будинках, введених в експлуатацію не більше трьох років тому. Виняток зробили для Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької та Херсонської областей, де допускається придбання житла віком до 20 років.

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