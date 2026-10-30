ООН разом із гуманітарними партнерами планує підтримати 2,1 мільйона українців протягом зими 2026-2027 років. Допомога охопить опалення, ремонт житла, грошову та продовольчу підтримку, а основну увагу зосередять на прифронтових громадах.

Гуманітарна допомога в Україні цієї зими охопить 2,1 мільйона людей - ООН разом із гуманітарними партнерами планує забезпечити їх опаленням, ремонтом пошкодженого житла, грошовою та продовольчою підтримкою.

Про це під час пресконференції повідомив гуманітарний координатор ООН та координатор системи ООН в Україні Матіас Шмале. Гуманітарна програма розрахована на період із 26 жовтня 2026 року до 27 березня 2027 року.

За планами міжнародних організацій, підтримку мають отримати 2,1 мільйона людей. Серед них майже 430 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які були змушені залишити свої домівки через війну, та приблизно 1,7 мільйона українців, які продовжують жити у своїх населених пунктах.

Що входить у зимову програму допомоги

Особливу увагу приділятимуть вразливим домогосподарствам, для яких зимові холоди, пошкоджена інфраструктура та перебої з комунальними послугами становлять додаткову небезпеку. Програма охоплює кілька напрямів:

забезпечення людей теплом і підтримка домогосподарств, які не можуть самостійно покрити витрати на опалення;

відновлення пошкодженого житла та тимчасовий прихисток для тих, чиї будинки постраждали внаслідок бойових дій;

підтримка критично важливих комунальних систем - електропостачання, опалення, водопостачання і каналізації;

грошова допомога, продукти харчування та доступ до медичних послуг.

Найбільші гуманітарні потреби, за словами Матіаса Шмале, залишаються в населених пунктах поблизу зони бойових дій. Близько 84% запланованої допомоги зосередять у межах 50 кілометрів від лінії фронту, а гуманітарні організації продовжують працювати вздовж приблизно 1200 кілометрів лінії зіткнення.

Окрім прифронтових громад, увагу приділятимуть великим містам. Серед них координатор ООН назвав Харків, Одесу та Дніпро - там завданням буде не лише термінова допомога населенню, а й зміцнення міської інфраструктури та базових систем життєзабезпечення.

Водночас у ООН наголошують: ідеться про заплановані обсяги допомоги, а не про вже здійснені виплати чи доставлені гуманітарні вантажі. Зима 2026-2027 років стане ще одним випробуванням для родин, які втратили житло, для вимушених переселенців та мешканців територій поблизу бойових дій.

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