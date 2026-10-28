ВПО можуть зіткнутися із затримкою державної допомоги через технічні збої, проблеми з документами або перевірку даних.

ВПО, які тривалий час не отримують гроші, можуть звернутися до відповідних державних установ, щоб з’ясувати причину та домогтися вирішення питання.

Однією з можливих причин є технічні проблеми під час обробки заявок або перерахування коштів. Також затримка може виникнути через помилки в документах, банківських реквізитах чи необхідність додаткової перевірки інформації.

Якщо гроші не надходять у звичний термін, варто спочатку перевірити стан нарахувань. Не слід одразу вважати, що право на допомогу втрачено. Важливо з’ясувати, чи йдеться про тимчасову затримку, чи виплату припинили на підставі окремого рішення.

Куди звертатися, якщо немає грошей

Передусім переселенцям радять звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ), який займається призначенням і виплатою допомоги на проживання. Зробити це можна кількома способами:

Онлайн: через вебпортал електронних послуг ПФУ. В особистому кабінеті потрібно знайти розділ «Комунікації з ПФУ» та подати звернення.

Телефоном: зателефонувати до контакт-центру за номером 0 800 503 753.

Особисто: відвідати сервісний центр Пенсійного фонду або звернутися до ЦНАП.

У зверненні потрібно вказати свої дані, пояснити, коли востаннє надійшла допомога, та попросити повідомити причину затримки. За потреби варто додати копії документів, які підтверджують право на виплату.





Що робити, якщо допомогу припинили

Якщо виплати зупинили, необхідно попросити письмове пояснення із зазначенням конкретної підстави. Це допоможе зрозуміти, чи потрібно оновити інформацію, виправити помилку або оскаржити рішення.

ВПО, які не погоджуються з діями установи або не отримали зрозумілої відповіді, можуть звернутися до Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Для цього можна написати на електронну адресу hotline@ombudsman.gov.ua.

Важливо зберігати копії заяв, документів і відповідей державних органів. Вони допоможуть підтвердити обставини справи під час подальшого розгляду.

Розмір допомоги на проживання становить 2 000 гривень на дорослу людину та 3 000 гривень на дитину або особу з інвалідністю. Якщо кошти не надходять тривалий час, краще не чекати без пояснень, а звернутися до ПФУ та з’ясувати, що саме перешкоджає виплаті.