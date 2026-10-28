Пенсія для окремих категорій українців може супроводжуватися одноразовою допомогою в розмірі десяти місячних виплат.

Пенсія з такою доплатою передбачена для працівників державних і комунальних закладів освіти, охорони здоров’я та соціального захисту, але отримати гроші можна лише за дотримання всіх законодавчих вимог.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України. Право на допомогу визначене пунктом 7-1 розділу XV Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Одноразову грошову допомогу призначають під час оформлення пенсії за віком. Її розмір дорівнює десяти місячним виплатам, розрахованим на день призначення.

Для отримання коштів потрібно одночасно виконати чотири умови:

На день досягнення пенсійного віку людина працювала в державному або комунальному закладі.

Посада входила до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №909 від 4 листопада 1993 року.

Спеціальний страховий стаж становить щонайменше 30 років для жінок і 35 років для чоловіків.

До призначення виплати людина не отримувала жодного виду пенсії.

Якщо хоча б одна вимога не виконана, підстав для нарахування допомоги немає.

Який стаж враховують

Право на виплату мають не всі працівники бюджетної сфери. Важливо, щоб людина працювала саме в установі державної або комунальної форми власності та обіймала посаду, яка дає право на пенсію за вислугу років.

До відповідного переліку належать певні посади в школах, дитячих садках, лікарнях, поліклініках, закладах соціального захисту та інших установах. Повний список визначає постанова Кабміну №909.

Під час підрахунку стажу можна об’єднувати відповідні періоди роботи у сфері освіти, охорони здоров’я та соціального захисту. Водночас зараховують лише ті періоди, які відповідають установленим вимогам.

Чи потрібно подавати окрему заяву

Якщо всі умови виконані та документи підтверджують необхідний стаж, допомогу призначають під час оформлення пенсії за віком. Окремо звертатися по одноразову виплату не потрібно.

Перед поданням документів варто перевірити записи про трудову діяльність і наявність підтверджень спеціального стажу. Якщо виникають сумніви щодо права на допомогу, можна звернутися до Пенсійного фонду України для уточнення даних.

Отже, отримати десять місячних пенсій одразу можуть лише працівники визначених державних і комунальних установ, які відповідають усім установленим критеріям.