Київстар може відключити мобільний номер, якщо абонент протягом року не поповнює рахунок і не оплачує тариф.

Київстар передбачив для користувачів два періоди дії номера: активний термін і додатковий час, протягом якого ще можна відновити повноцінне обслуговування.

Такі правила стосуються абонентів передплаченого зв’язку. Загальний термін дії номера становить 365 днів від останнього поповнення рахунку або оплати тарифу, повідомляється на сайті компанії.

Увесь період поділений на два етапи. Перші 274 дні SIM-картка залишається активною, а користувач може отримувати послуги відповідно до свого тарифу.

Наступні 91 день номер перебуває у призупиненому стані. Оператор надсилатиме SMS із нагадуваннями про необхідність поповнити рахунок. У цей час можливості користування зв’язком обмежуються: абонент може поповнювати баланс і телефонувати на сервісні номери.

Якщо за 365 днів клієнт так і не поповнить рахунок та не оплатить тариф, номер можуть деактивувати. Тому власникам SIM-карток, якими користуються рідко, варто заздалегідь перевірити термін їхньої дії.

Щоб повернути повноцінну роботу номера під час призупиненого періоду, потрібно поповнити рахунок щонайменше на 30 гривень одним платежем.

Але не кожна операція допоможе продовжити термін дії SIM-картки. Зокрема, отримання коштів через послугу «Екстра гроші» або переказ від іншого абонента не вважається необхідним поповненням.

Київстар рекомендує не відкладати перевірку до останнього дня. Це особливо важливо для тих, хто тримає запасну SIM-картку або використовує номер переважно для отримання повідомлень.

Як перевірити термін дії номера

Дізнатися, скільки часу залишилося до завершення встановленого періоду, можна двома способами:

У застосунку «Мій Київстар». Відкрийте розділ «Профіль» і перейдіть до пункту «Мої номери».

За допомогою USSD-запиту. Наберіть на телефоні комбінацію *114# і виконайте запит.

Регулярна перевірка допоможе вчасно поповнити баланс і не втратити номер, до якого можуть бути прив’язані важливі облікові записи та сервіси.