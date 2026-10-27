Прийом заяв на державну допомогу «Пакунок школяра» завершується 1 листопада. Батьки першокласників можуть оформити 5000 грн онлайн або в сервісному центрі ПФУ.

Грошова допомога для родин із дітьми в Україні цього року стала доступнішою і для батьків першокласників: державна програма «Пакунок школяра» передбачає одноразову виплату 5000 грн. Проте час подання заяв добігає кінця — останній день прийому документів випадає на 1 листопада.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики. Станом на 27 жовтня українці подали понад 202 тисячі заяв, майже 194 тисячі з яких уже погодили.

Хто має право на «Пакунок школяра»

«Пакунок школяра» — це одноразова державна допомога у розмірі 5000 грн для родин, чиї діти цьогоріч пішли до першого класу української школи. За даними Міністерства освіти і науки, цього року першокласниками стали понад 241 тисяча дітей.

«Якщо ваша дитина цьогоріч пішла до першого класу — не пропустіть можливість отримати державну допомогу. Подати заяву можна до 1 листопада», — зазначили в Мінсоцполітики.

Як оформити виплату

Оформити виплату можна двома способами — онлайн через застосунок «Дія» або особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Щоб подати заяву через «Дію», потрібно відкрити розділ «Сервіси», перейти до «Допомога від держави», обрати «Пакунок школяра», вибрати дитину, на яку оформлюється допомога, обрати або відкрити «Дія.Картку», перевірити дані та підписати заяву Дія.Підписом.

Для оформлення допомоги онлайн необхідно мати в застосунку «Дія» ID-картку або закордонний паспорт, а також верифікований реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

На що можна витратити гроші

5000 грн у межах програми призначені для придбання необхідних для навчання речей — канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу і взуття. Допомога є цільовою, тож розрахуватися нею можна лише в торгових точках, платіжні термінали яких мають один із 30 дозволених MCC-кодів.

Серед основних — дитячий одяг, одяг для всієї родини, магазини взуття, канцелярські товари, книжкові магазини та книги й періодичні видання.

Допомогу зараховують на «Дія.Картку» або інший рахунок, відкритий у банку. Використати кошти можна протягом 180 днів після їх нарахування. Розраховуватися виплатою можна як в офлайн-, так і в онлайн-магазинах, однак лише безготівково, наголосили в Мінсоцполітики.

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