Вартість посилок з України до Євросоюзу може зрости від 1 листопада 2026 року.

Вартість посилок залежатиме від кількості окремих товарних позицій у митній декларації, а не від загальної суми замовлення.

У ЄС планують запровадити новий митний збір Union Handling Fee — 2 євро за кожну товарну позицію. Нововведення стосуватиметься товарів, які замовляють дистанційно в країнах за межами Євросоюзу. Зокрема, це вплине на українських підприємців, інтернет-магазини та продавців на маркетплейсах.

Скільки доведеться платити за посилки

Розмір нового збору залежатиме від того, скільки різних товарних позицій зазначено в декларації. Наприклад, якщо відправлення містить ручку, блокнот і брелок, за кожен із цих товарів нарахують по 2 євро. Загальна сума нового платежу становитиме 6 євро.

Якщо ж у посилці будуть дві однакові ручки, які оформлюють як одну товарну позицію, збір становитиме 2 євро. Отже, кілька однакових одиниць товару не завжди означають кілька платежів.

Крім того, новий збір не скасовує інших митних платежів. Зокрема, з 1 липня 2026 року діє окреме мито у розмірі 3 євро за товарну позицію. Податки та інші нарахування також можуть збільшити кінцеву суму.





Кого торкнуться нові правила

Зміни важливі для українців, які продають товари покупцям у країнах ЄС. Додаткові витрати можуть врахувати в ціні продукції або перекласти на покупця — це залежатиме від умов продажу й доставки.

Вартість посилок може зрости навіть тоді, коли йдеться про недорогі покупки. Для нового збору не передбачено граничної вартості відправлення: його планують застосовувати також до товарів дорожчих за 150 євро.

Українські поштові оператори «Укрпошта» та «Нова пошта» вже повідомили про підготовку до змін. Продавцям радять перевірити товарні каталоги й підготувати необхідні ідентифікатори продукції, щоб уникнути затримок під час митного оформлення.

Очікується, що новий платіж почне діяти з 1 листопада. Однак остаточна дата залежить від завершення процедур у ЄС та офіційного оприлюднення відповідного документа.