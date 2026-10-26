Закупівельні ціни на свиней живою вагою зростуть до 72–73 грн/кг уже наступного тижня, хоча в регіонах зі спалахами АЧС ситуація виявиться протилежною.

Ціни на свинину в Україні наступного тижня зростуть на 6% — закупівельна вартість живих свиней підніметься до 72–73 грн за кілограм.

Водночас у регіонах, де поширюється африканська чума свиней (АЧС), ситуація виявиться протилежною: кілограм там навпаки дешевшає через надлишок пропозиції. Частина поголівʼя може бути інфікованою, тож виробники змушені збувати тварин за нижчою ціною.

Такий прогноз оприлюднила асоціація «Мʼясна галузь». Зростання очікується у період із 26 жовтня до 1 листопада, тобто вже на найближчі дні.

Як африканська чума свиней тисне на ціни

У регіонах зі спалахами АЧС на ринку накопичується надлишок тварин. Частина поголівʼя може бути інфікованою, що посилює ризики і для виробників, і для переробників. Саме тому там ціна падає, а не зростає.

Поширення хвороби бʼє не лише по свинарству, а й по рослинницьких господарствах. Через скорочення поголівʼя вони ризикують втратити один із каналів збуту зерна та джерело обігових коштів.

В асоціації попереджають, що наслідки нинішньої ситуації можуть проявитися вже протягом року: ринок ризикує зіткнутися з гострим дефіцитом живих свиней, а ціна, за прогнозом галузі, може перевищити 100 грн за кілограм.

Вакцина проти АЧС: чому реєстрація буксує

Представники галузі наполягають на прискоренні реєстрації вакцини проти африканської чуми свиней. Вона має захистити чинні підприємства та господарства, які планують відновлювати виробництво у 2027 році.

За інформацією асоціації, документи на реєстрацію першої вакцини подали ще в січні 2025 року, однак польові випробування в Україні досі так і не розпочалися.

Ще на початку жовтня в асоціації очікували помірнішого подорожчання. Виконавчий директор «Мʼясної галузі» Микола Бабенко прогнозував, що до кінця року живі свині додадуть у ціні не більш як 5%. У разі ж нових спалахів АЧС вартість могла б навіть опуститися до 70 грн/кг.

Додатковим чинником тиску на український ринок лишається імпорт. У січні–серпні 2026 року Україна ввезла 26,9 тис. тонн свинини — у 1,8 раза більше, ніж за аналогічний період торік. Для порівняння: напівтуші кондиційних свиней на німецькій біржі VEZG коштують близько 70,6 грн/кг, а в Польщі живих свиней закуповують приблизно по 50,3 грн/кг.

Відновлення свинарства може тривати роками

Наслідки спалахів АЧС відчуваються навіть через тривалий час після згасання хвороби. Прикладом є підприємство «Дан-Фарм Україна» на Київщині, де африканську чуму свиней зафіксували ще у 2024 році.

Наразі господарство отримує 32 поросяти на одну свиноматку на рік, тоді як до спалаху показник становив 37 поросят. Повністю перейти на данську генетику та відновити технологічні показники підприємство планує лише у 2028 році.

Як повідомляла Politeka, подорожчання продуктів в Україні: аграрії спрогнозували, наскільки ще зростуть ціни до кінця року.