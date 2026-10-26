Монети, які можна дорого продати, не обов'язково мають бути дуже старі, або виконані із цінного металу.
Як інформує ресурс "Монети-ягідки", В Україні монети номіналом 1 копійка можуть коштувати чималу кількість грошей. Колекціонери готові заплатити за деякі рідкісні варіанти цих монет більше 10 тисяч гривень, а іноді й більше. Деякі з монет 1 копійка 1992 та 1996 років можуть принести їхнім власникам значні суми.
Зокрема, монета 1992 року, різновиду 1.35АА, з характерними рисами, такими як ступінчаста верхівка правого верхнього листа та маленькі ягоди, може коштувати понад 11 000 гривень. Інша монета 1992 року різновиду 1.11АЕ, що відрізняється округлою верхівкою листа і великими ягодами, оцінюється від 4 000 до 14 000 гривень на спеціалізованих аукціонах.
Не менш цікаві й монети 1996 року. Зокрема, копійка різновиду 1БА з великими ягодами може бути продана за 1 300-2 000 гривень, а 1БВ з маленькими ягодами – за 2 500-3 000 гривень. Варто зазначити, що монети, які потрапляли в обіг, зазвичай мають меншу цінність порівняно з тими, що є частиною наборів Національного банку України.
Колекціонери також полюють на інші монети, наприклад, 10-копійчані. Монета 1992 року різновиду 2.21ВАк може бути продана за 10 000-18 000 гривень.