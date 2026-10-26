Українці можуть продати певні монети за дуже привабливими цінами; зазвичай достатньо наткнутися на копійки, які мали обмежений тираж, або при їх карбуванні допустилися якоїсь помилки.

Монети, які можна дорого продати, не обов'язково мають бути дуже старі, або виконані із цінного металу.

Як інформує ресурс "Монети-ягідки", В Україні монети номіналом 1 копійка можуть коштувати чималу кількість грошей. Колекціонери готові заплатити за деякі рідкісні варіанти цих монет більше 10 тисяч гривень, а іноді й більше. Деякі з монет 1 копійка 1992 та 1996 років можуть принести їхнім власникам значні суми.

Зокрема, монета 1992 року, різновиду 1.35АА, з характерними рисами, такими як ступінчаста верхівка правого верхнього листа та маленькі ягоди, може коштувати понад 11 000 гривень. Інша монета 1992 року різновиду 1.11АЕ, що відрізняється округлою верхівкою листа і великими ягодами, оцінюється від 4 000 до 14 000 гривень на спеціалізованих аукціонах.

Не менш цікаві й монети 1996 року. Зокрема, копійка різновиду 1БА з великими ягодами може бути продана за 1 300-2 000 гривень, а 1БВ з маленькими ягодами – за 2 500-3 000 гривень. Варто зазначити, що монети, які потрапляли в обіг, зазвичай мають меншу цінність порівняно з тими, що є частиною наборів Національного банку України.

Колекціонери також полюють на інші монети, наприклад, 10-копійчані. Монета 1992 року різновиду 2.21ВАк може бути продана за 10 000-18 000 гривень.